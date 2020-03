Maaliskuun alussa Nokia kertoi sopineensa ReefShark-piirisarjojen kehityksestä yhdessä Marvellin kanssa. Heti perään yhtiö vahvisti jatkavansa yhteistyötä myös Intelin kanssa. Mutta mitä Nokia tarkkaan ottaen aikoo tehdä? ETN kysyi ja Nokia vastasi.

Kuvittele, jos voisi kääriä ohuen kalvon läpinäkyvää materiaalia minkä tahansa pinnan ympärille ja sen avulla voitaisiin ladata elektronisia laitteita, kuten puhelinta tai kannettavaa tietokonetta. Ilman akkua tai kaapeliyhteyttä virtalähteeseen. Yhdysvaltain armeijan tutkijoiden ansiosta tämä ajatus voisi olla todellisuutta tulevaisuudessa.

Insight SIP on esitellyt radiojärjestelmän, jossa samalla sirulle on integroitu sekä ultralaajakaistainen UWB-radio että vähävirtainen Bluetooth Low Energy -radio antenneineen. Moduuli on tästä huolimatta kooltaan vain 14 x 14 x 1,5 millimetriä.

Tämän hetken nopeasti muuttuvaan globaaliin kauppaympäristöön vaikuttavat monet seikat, kuten koronavirus. Kun kaupankäynti muuttuu joka alalla päivittäin, Digi-Key haluaa reagoida siihen katsomalla eteenpäin. Yksi tapa parantaa palvelua on tarjota Digikeyn suositusta verkkokaupasta oma versio suomenkielellä, kirjoittaa yhtiön liiketoiminnan kehityksestä Pohjoismaissa vastaava Fredrik Källmin.

Nokia kertoo yltäneensä virstanpylvääseen pyrkimyksissään lisätä 5Gverkon kapasiteettia ohjelmistopäivityksillä. Laboratoriossa uusitiin AirScale-tukiaseman ohjelmisto, minkä avulla datalinkin kapasiteetti verkosta alaspäin onnistuttiin nostamaan peräti nelinkertaiseksi.

Elisa kertoi tänään, että sen 5G-verkko kattaa pian kaksikymmentä suomalaista kaupunkia. Sama ilmiö on näkyvissä muuallakin. Tilastojen mukaan 5G on historian nopeimmin kasvava mobiiliverkkojen tekniikka.

Etäyhteyksiä ja helppokäyttöistä verkkojen hallintatyökaluja operatiivisten verkkojen tarpeisiin tarjoava Tosibox on lisännyt tuen johtaville Amazon Web Services (AWS)- ja Microsoft Azure -pilvipalveluille. Tuki tulee saataville TOSIBOX Hub -alustalle ohjelmistopäivityksessä, joka julkaistaan huomenna.

Nokia kertoo, että sille on myönnetty yli 3000 essentiaalipatenteiksi katsottavia patenttiperheitä 5G-tekniikassa. Yhtiön mukaan edellinen virstanpylväs eli 2000 patenttiperhettä oli salkussa kuusi kuukautta sitten.

Viime syksynä Nokian nykyjohto myönsi, että sillä on haasteita 5G-tekniikan kehityksessä. Samalla yhtiö kuitenkin korosti, että se ei ole teknisesti kilpailijoitaan jäljessä. Nyt samanlaisia vakuutteluja kuuluu Ericssonin leiristä.

Puettavan teknologian ansiosta sydämen sykettä on helppo seurata, mistä on paljon etua kuntoilun, hyvinvoinnin ja lääketieteen sovelluksia kehitettäessä. Tässä artikkelissa perehdytään ihmisen sydämen sykkeen mittauksessa käytettäviin teknologioihin ja niiden teknisiin haasteisiin.