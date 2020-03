Turvallisesti käyntiin ulkoiselta muistilta

Monissa järjestelmissä käynnistyminen alkaa ulkoisesta muistista, josta esimerkiksi ajetaan tietty konfiguraatio varsinaiseen työmuistiin. Mutta kuinka varmistaa, että ladattava koodi on turvallinen ja esimerkiksi päivitykset ajetaan laitteisiin asianmukaisesti. Microchipillä on tähän vastaus.

Yhtiö on esitellyt uuden salausominaisuuksilla varustetun mikro-ohjaimen. CEC1712-ohjain on varustettu Soteria-G2 -laiteohjelmistolla, joka on suunniteltu estämään esimerkiksi rootkit- ja bootkit-koodin ajamisen ulkoisesta SPI-liitetystä flash-muistista.

Ratkaisu tarjoaa suojatun käynnistyksen, joka sisältää luottamussuojan (root-of-trust) ulkoisesta SPI-flash-muistista käynnistyville käyttöjärjestelmille. Lisäksi CEC1712 tarjoaa avainten peruuttamisen ja koodin palautussuojauksen käyttöiän aikana, mikä mahdollistaa kentällä tapahtuvat tietoturvapäivitykset.

CEC1712 suojaa, havaitsee ja palautuu korruptiolta automaattisesti NEC 800-193 -standardin mukaisesti. Turvakäynnistys suojaa järjestelmää uhilta jo ennen kuin ne voivat latautua järjestelmään, joten laitteisto voi käynnistyä vain valmistajan luottamien ohjelmistojen avulla.

Soteria-G2-firmware on suunniteltu käytettäväksi yhdessä CEC1712:n kanssa. CEC1712-koodi myöhemmin todentaa SPI-flashiin tallennetun laiteohjelmiston ensimmäiselle sovellusprosessorille. Ratkaisu tukee enintään kahta sovellusprosessoria ja kahta flash-komponenttia.

CEC1712- ja Soteria-G2-yhdistelmä estää haitalliset haittaohjelmat käynnistyksen aikana esimerkiksi 5G-laitteissa ja datakeskuksen käyttöjärjestelmissä. Sit voidaan käyttää myös turvaamaan autojen ADAS-järjestelmien käynnistys ulkoisesta SPI-flashista.