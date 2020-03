Ruotsissa yhdistettiin kaksi messua marraskuulle

Se, että koronavirusepidemia siirtää ja jopa peruu tapahtumia, ei ole mikään uutinen enää. Ruotsissa on kuitenkin päädytty poikkeusjärjestelyyn, sillä elektroniikkamessut S.E.E. eli Scandinavian Electronics Event siirtyy marraskuulle sulautetun tekniikan ECS-messujen (Embedded Conference Scandinavia) yhteyteen.

S.E.E. kehuu olevansa Pohjoismaiden suurin elektroniikkatapahtuma. ECS on puolestaan Pohjois-Euroopan suurin sulautettujen tapahtuma. Nyt ne järjestetään samaan aikaan Kistan messukeskuksessa Tukholmassa. Ajankohta on 4.-5. marraskuuta.

Erikoista järjestelyssä on se, että tapahtumilla on eri järjestäjät: BraMässor ja teollisuusjärjestö Svensk Elektronik. - Nyt kokoamme koko pohjoismaisen elektroniikkateollisuuden ja sulautetun tekniikan yritykset yhteen. Messuista tulee ylivoimaisesti vahvin tapaamispaikka pohjoismaiselle elektroniikkateollisuudelle, sanoo Ruotsin elektroniikkayhdistyksen puheenjohtaja Mikael Joki.

Myös ETN:n järjestelmä sulautettuun tekniikkaan keskittyvä ECF20-tapahtuma on siirretty elokuun 27. päivään. Alun perin tapahtuma oli tarkoitus järjestää kesäkuun 4. päivänä. Lisätietoja ECF20:stä löytyy osoitteesta embeddedconference.fi.