Maailman vähävirtaisin saa Bluetooth-radion

Teksasilainen Ambiq Micro tunnetaan maailman vähävirtaisimmista Arm-ohjaimista. Yhtiön uusin ohjainpiiri on nimeltään Apollo 3 Blue, jossa uutta on Bluetooth Low Energy -yhteyden lisääminen ominaisuuksiin. BLE-osa on lisensoitu IP-talo CEVAlta.

Ambiq Micro -ohjaimien pieni tehonkulutus perustuu SPOT-teknologiaan (Subthreshold Power Optimized Technology). Yleensä prosessorien transistorit käännetään suoraan täyteen toimintajännitteeseen eli nykyisin 1,8 volttiin. Ambiqin ohjaimissa käytetään vain kynnysjännitettä (threshold voltage) ei pienintä jännitettä, jolla transistori vielä johtaa.

SPOT-arkkitehtuurista on paljon etua. Sen avulla suunnittelija huolehtii samalla sekä aktiivi- että valmiustilan virrankulutuksen optimoinnista. Aiemmin ohjainpiireissä on käytännössä pitänyt valita, kumpi tehonkulutus optimoidaan äärimmilleen.

Apollo3 Blue -piiriperhe edustaa Ambiq Micron mukaan ”kvanttihyppyä” erittäin pienitehoisten laitteiden suunnittelussa. BLE-yhteys on toteutettu CEVAn RivieraWaves-lohkolla. Se sisältää sekä kantataajuusosan että protokollipinot.

BLE:n avulla Ambiq Micron ohjaimia voidaan käyttää sovelluksissa, joissa hyödynnetään erilaisia Bluetooth 5.1-standardin toimintoja. Tällainen on esimerkiksi suunnanmääritys signaalin lähetys- ja vastaanottokulmien avulla.