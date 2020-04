Raspberry Pi, joka näyttää ja tuntuu Windows XP:ltä

Viime kesänä esitelty Raspberry Pi 4 -kortti nosti suositun sarjan suorituskyvyn uudelle tasolle. Jopa niin, että korteilla voidaan ajaa vähän raskaampia käyttöjärjestelmiä. Ihan Windowsia korteilla ei ajeta, mutta Raspbian OS -käyttöjärjestelmään sentään Windows XP:n tunnun.

Asialla on englantilainen Raspbian OS:n kehittäjä Pi Labs. Raspbian XP Professional on toki vain ylin kerros, mutta ohjelmisto sisältää myös monia vanhasta XP:stä tuttuja ominaisuuksista. Esimerkiksi ikoninen käynnistysvalikko on paikallaan.

Windows XP -sovelluksia Raspberry Pillä ei tietenkään voi ajaa. Kortille saa kuitenkin emulaattorin, jolla moinenkin onnistuu, mikäli sille on tarvetta.

Pian vuoden ikäinen Raspberry Pi 4 Model B -kortti kehitettiin ennen kaikkea ammattisuunnittelijaa silmällä pitäen. Prosessori päivitettiin uudessa kortissa 1,5 gigahertsin kaksiytimiseen Arm Cortex-A76 -prosessoriin. Aiempaan verrattuna laskentatehoa tuli kolme kertaa enemmän.

Liitäntöihin kuuluu nyt aito gigabitin ethernet-väylä, 5 gigabitin USB 3.0 -liitäntä sekä kaksi microHDMI-porttia, joista saadaan signaali kahdella 4K-näytölle. Uusin Raspberry Pi toimii periaatteessa vaikkapa pöytätietokoneena.