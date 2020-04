Suomalaistekniikka näkyy pian saksalaisautoissa

Oululainen TactoTek on jo vuosia kehittänyt IMSE-tekniikkaansa eli muoviin valettuja elektroniikkaosia autonvalmistajille. Autoteollisuuden hitaan kehityksen takia IMSE-osat alkavat vasta nyt lyödä läpi autonvalmistajien keskuudessa. Uusin käyttöliittymäpaneeli löytyy pian johtavsta saksalaisesta automerkistä.

TactoTek kertoo kehittäneensä muoviin valettua elektroniikkaa sisältävän käyttöliittymäosan saksalaismerkille yhdessä Alps Alpinen kanssa. Kehitystyön pohjana Alps Alpine käytti johtavan saksalaisen autovalmistajan sarjatuotannossa jo olevaa osaa.

TactoTek työskenteli yhdessä Alps Alpinen kanssa muuntaessaan nykyisen osan IMSE-teknologian mukaiseksi elektromekaaniseksi osaksi. Työn tuloksena syntyi IMSE-teknologiaa sisältävä osa, joka vastaa autovalmistajan vaativiin ulkonäköä koskeviin ja toiminnallisiin vaatimuksiin. TactoTek valmisti uudet osat tuotantotiloissaan Oulussa.

Alps Alpinen Automotive Module Business and Engineering -yksikön johtaja Hiroyki Saton mukaan kehitetty IMSE-osa on kevyt ja säästää tilaa. - Yhteisen kehitysprojektimme tulokset ovat innostaneet suunnittelijoitamme kehittämään IMSE-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja myös muihin käyttökohteisiin niin autoteollisuudelle kuin muille markkina-alueille, Sato kehuu.

Lopputuloksena syntyneessä IMSE-teknologiaa sisältävässä osassa on painettu piirilevy, seitsemän digitaalista kosketuspainiketta, yksi liukukytkin sekä seitsemän lediä toimintojen valaisemiseksi. Kaikki toiminnot on integroitu kolmiulotteisen ruiskuvaletun osan sisään. IMSE-teknologian ansiosta valmiin osan paksuus on vain 2,5 millimetriä. Saumattoman ulkomuodon ansiosta osan puhdistaminen on helppoa eikä muoviin valettu elektroniikka vaadi manuaalista kokoonpanoa.