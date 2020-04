4K-tasoisen videon lataaminen ja toistaminen älypuhelimessa vaatii melkoisesti laskentatehoa. Kustannustehokkain ratkaisu on purkaa AV1-koodattua bittivirtaa suoraan kännykän prosessorilla, mutta tähän ei tämän hetken prosessorit pääsääntöisesti pysty.

ABB on tuonut RobotStudioonsa uuden laajennuksen, jonka avulla käyttäjät voivat hallita SCARA-robotteja suoraan kannettavilta tietokoneilta. Robot Control Mate -lisäosa tekee SCARA-robotin liikkeiden hallitsemisesta helpompaa kuin koskaan aikaisemmin.

Nokia kertoi tänään vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloslukunsa. Liikevaihto lasku pari prosenttia vuodentakaisesta ja tärkeimmässä eli verkkoliiketoiminnassa viisi prosenttia. Tulos parani, mutta oli edelleen tappiollinen. Tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi isoa ongelmaa: tukiasemapiirit ja Kiina.

NI:n LabVIEW on yksi käytetyimpiä automatisoitujen mittaus- ja testijärjestelmien graafisia kehitysympäristöjä. Sillä on kehitetty esimerkiksi 5G-kehitysalustoja, Space X -alus ja maailman korkein pilvenpiirtäjä Burj Khalifa. Nyt NI tekee historiallisen tempun avaamalla LabVIEW´n ilmaiseen käyttöön ei-kaupallisissa projekteissa.

SIM-kortti on laite, jonka avulla käyttäjä tai laite tunnistautuvat operaattorin verkossa. Sulautettu SIM eli eSIM on piiri, joka laitteen piirikortille modeemin kylkeen juotettuna tekee saman kuin nykyiset kortit telakassa. Infineon on nyt esitellyt maailman pienimmän eSIM-ratkaisun.

Teollisuus- ja konesali-infran johtava valmistaja Rittal on yksi ensimmäisistä teollisista valmistajista, jolle on myönnetty yksityinen 5G-taajuuslupa. Yhtiö rakentaa yksityisen 5G-verkon Saksassa sijaitsevaan, tekoälyä ja robotiikkaa runsaasti hyödyntävään Haigerin tuotantolaitokseen.

Tamperelainen Optofidelity on solminut Samsung Researchin kanssa yhteistyösopimuksen Samsungin älylaitteiden ja kodinkoneiden tuotekehitystestausautomaatiosta. OptoFidelityn joulukuussa toimittaman etäkäyttöisen OptoFidelity TOUCH -testausalustan avulla Samsung mittaa ja valvoo SmartThings IOT -kodinkoneidensa suorituskykyä.

Datakeskuspalveluja globaalisti tarjoava Equinixin on julkistanut historian suurimman laajennuksensa yhteyspalveluissa. Pilviyhteyspalvelu ECX Fabric laajenee seitsemään uuteen maahan Euroopan alueella.

Check Point Software Technologiesin tutkijat ovat löytäneet uuden version venäläisestä Android-haittaohjelmasta. Sosiaalisessa mediassa ja pikaviestimissä leviävä haittaohjelma jäljittelee FBI:tä, syyttää uhriaan pornografisen aineiston hallussapidosta ja kiristää 500 dollarin lunnaiden maksua luottokortilla.

Koronaepidemia on iskemässä teknologiateollisuuteen ja Suomen vientiin rajulla tavalla. Teknologiateollisuuden tuoreen kyselyn mukaan tarjouspyyntöjen määrä suorastaan romahti huhtikuussa, ja heikko kysyntä vaikeuttaa yhä useamman yrityksen toimintaa merkittävästi. Kaksi kolmasosaa alan teollisuusyrityksistä ilmoittaa tilanteensa olevan kolmen kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono.