Counterpoint on julkistanut Yhdysvaltain älypuhelinmarkkinoiden luvut viimeisen vuoden ajalta. Käytännössä kaikkien valmistajien myyntiluvut putosivat tammi-maaliskuussa vuodentakaisesta. Vain OnePlus onnistui kasvattamaan myyntiään.

Akkutekniikkaa kehitetään nyt lukuisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, ja uutisia uudesta ”mullistavasta” ratkaisusta kuullaankin lähes viikoittain. Tämän viikon vallankumous tulee amerikkalais-kiinalaisen yhteistyön tuloksena.

Jos aktiiviset komponentit ovat komponenttimaailman huomiota herättäviä rocktähtiä, niin passiivikomponentit ovat tähtien takana oleva joukkue: aivan yhtä tärkeitä, mutta jatkavat työtään hiljaa taustalla.

Microchip on esitellyt uuden perheen ohjainpiirien AVR-tuoteryhmäänsä. AVR DA -perhe on tarkoitettu erityisesti teollisuuden ja autojen kosketusnäyttöohjauksiin. Piirit täyttävät valmiiksi ajoneuvojen toiminnallisen turvallisuuden (ns. functional safety) vaatimukset.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on kartoittanut koronan vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin laaja-alaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuvalla kyselytutkimuksella. Tulosten perusteella teollisuusyritykset ajautuvat vaikeuksiin monin tavoin ja laajalla rintamalla.

Huawei tunnetaan parhaista älypuhelinkameroista. Yksi yhtiön innovaatioista on P-sarjan huippumalleista jo viime vuonna löytynyt periskooppikamera. Moni ei tiedä, että idean tälle uniikille kamerarakenteella on lähtöisin Suomesta.

Huaweilla on oma HiSilicon-ryhmänsä, joka on pitkään valmistanut yhtiön laitteisiin prosessoreja, Bluetooth- ja WLAN-piirejä sekä muita komponentteja. Nyt HiSilicon on ensimmäistä kertaa noussut maailman kymmenen suurimman piirinvalmistajan joukkoon.

Litiumioniakuissa käytetään grafiittia elektrodeina. Tällä hetkellä se rajoittaa akkujen kehitystä ja grafiitti haluttaisiinkin korvata piillä, jonka energian varauskyky on 10-kertainen. Pii on kuitenkin ongelmallinen materiaali, sillä tullessaan kosketuksiin litiumin kanssa se laajentuu voimakkaasti.

Vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn teettämän identiteettivarkauksia koskevan kyselytutkimuksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista on joutunut identiteettivarkausyrityksen kohteeksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Identiteettivarkaudet ovat lisääntyneet koronaepidemian aikana.

Teholähdevalmistaja Flex Power Modules on laajentanut PUB-2B-sarjan avulla pienikokoisten, eristettyjen DC/DC-muuntimien valikoimaa, joka on tarkoitettu teollisiin sovelluksiin. Yhdellä tai kahdella ulostulolla saatavat erittäin suorituskykyiset moduulit antavat jopa 2 watin lähtötehon ilman minimikuormitusta.