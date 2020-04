OnePlus ei enää anna muille huipuille tasoitusta

OnePlus on julkistanut uusimman lippulaivapuhelimensa, kun verkossa lähetetyssä tilaisuudessa esiteltiin OnePlus 8- sekä OnePlus 8 Pro -mallit. Kovin paljon yllätyksiä laitteissa ei enää lukuisten verkkovuotojen myötä ollut, Suomen hintoja lukuunottamatta.

OnePlus on aina keskittynyt hiomaan laitteidensa käytettävyyttä, mikä näkyy esimerkiksi sovellusten erittäin nopeana käynnistymisenä OxygenOS:n päällä. Yhtiö on aiemmin kertonut, että ohjelmistoa optimoidaan loputtomasti, jotta toimintoihin kertyvästä ajasta saadaan viilattua pois millisekunteja kerrallaan.

Tämä näkyy myös uusimmassa 8-sarjassa. Pääsiäisen alla testiin saatu Pro-versio on äärimmäisen nopea. Snapdragon 865 -prosessori on tällä hetkellä nopein yleiskäyttöinen suoritin Android-puhelimiin. Kun Pro-mallin näyttö virkistyy 120 kertaa sekunnissa, puhelin on todella sujuva.

Käytännössä rauta seuraa reaaliajassa kaikkia komentoja. Ruutu näytteistää kosketuksia 240 hertsin nopeudella ja jokaiseen ohjaukseen se reagoi 24,6 millisekunnissa.

OnePlussan malleissa on tähän asti ollut kohtia, joissa se on antanut muille valmistajille tasoitusta. Esimerkiksi kamera ei ole ollut aivan parhaimpien luokkaa, eikä langaton lataaminen ole ollut mahdollista. Nyt näyttää siltä, että – ainakin Pro-version osalta – muut eivät enää saa tasoitusta.

OnePlus 8 Prossa on ensimmäistä kertaa neloiskamera. Pääkamerana toimii Sonyn 48 megapikselin IMX689-kenno, joka on riittävän suuri (1/1,4 tuumaa) tuottaakseen laadukkaampia otoksia myös hämärässä. Toinen kamera on 48 megapikselin ultralaajakuvakenno. Lisäksi kamerasta löytyy telelinssi 3-kertaisella zoomilla ja neljäntenä 5 megapikselin syvyyskamera.

Kamera tukee 3-HDR-tekniikkaa, joka parantaa sen dynamiikka-aluetta selvästi aiempaa laajemmaksi. Jokainen ruutu valotetaan kolme kertaa, minkä ansiosta värit toistuvat kuvissa aiempaa paremmin. Näyttö toistaa 10-bittisiä värejä, joten käytössä on kaikkiaan yli miljardin värin skaala.

OnePlus 8 Prossa on 6,78 tuuman QHD+ -näyttö, jonka pikselit virkistetään 120 hertsin nopeudella. Näyttö toistaa värejä 1300 nitin kirkkaudella, ja se on jo saanut osakseen tunnustusta. Esimerkiksi DisplayMate antoi ruudulle arvosanan A+, ja yhteensä näyttö rikkoi testeissä ennätykselliset 13 ennätystä.

Langattoman latauksen puuttumisen OnePlus paikkaa nyt komeasti. Warp Charge 30 -telakka lataa puhelimen 4510 milliampeeritunnin akun puoliksi täyteen vain 30 minuutissa. Johdollinen Warp Charge 30T -pikalaturi lataa akun tyhjästä 50 prosenttiin 23 minuutissa.

Sekä OnePlus 8 että Pro-versio toimivat 5G-verkoissa Qualcommin X55-modeemin myötä. Pikaisessa testissä 5G-yhteys toimii odotetusti, mutta 5G-verkon ulkopuolella puhelimen verkkoyhteys jostain syystä jämähti jonkin ajan kuluttua. Ongelma poistui, kun verkon oletukseksi vaihtoi 4G-yhteyden. Ehkäpä modeemin fallback-koodissa on jotain korjattavaa.

Popup-kamera näyttää jäävän OnePlussallakin lyhyeksi innovaatioksi, sillä 8-sarjan etukamera kurkkii 3,8 millisestä reiästä näytön vasemmassa yläkulmassa. Puhelimet tulevat myyntiin ensi maanantaina operaattorien kaupoissa ja suurissa jälleenmyyntiketjuissa. Tässä laitehinnat eri versioille.

OnePlus 8, 8+128 GT, 699 €

OnePlus 8, 12+256 GT, 799 €

OnePlus 8 Pro, 8+128 GT, 899 €

OnePlus 8 Pro, 12+256 GT, 999 €

Langaton OnePlus Warp Charge 30 -laturi maksaa 69,95 €.