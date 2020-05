Muistikortin nopeus kasvoi kerralla nelinkertaiseksi

Muistikortit ovat erinomainen keino kasvattaa vaikkapa älypuhelimen tallennuskapasiteettia, mutta korttien väylä asettaa väistämättä rajoja monelle sovellukselle. SD Card Association on ratkaissut ongelman siististi: uusi standardi tekee korteista riittävän nopeita.

Järjestö on julkistanut SD Express -korttien uuden SD 8.0 -määrityksen. Siinä suurin uudistus on toki neljännen polven PCIe-väylälle. Sen avulla kortin ja isäntäkoneen välillä voidaan siirtää dataa lähes neljän gigatavun verran sekunnissa.

Uusi standardi on taaksepäin yhteensopiva. Muistia operoidaan entiseen tapaan NVMe Express -protokollalla. Aiempi SD Express -standardin maksiminopeus oli 985 megatavua sekunnissa, kun uusi 8-versio yltää siis 3940 megatavuun sekunnissa.

Datanopeuden kasvattaminen vaatii kahden PCIe 4.0 -nastan käyttöä, kun korteissa aiemmin on ollut yksi PCIe-johdin. Tämä tarkoittaa samalla, että täysi 4 gigatavun nopeus edellyttää uutta lukulaitetta, joka liittyy molempiin PCIe-nastoihin kortin takapuolella.

Uusi väylä on kuitenkin taaksepäin yhteensopiva, joten jos liittimiä on vain yksi, data kyllä siirtyy, mutta ”vain” puolella nopeudella. Kaksi gigatavua sekunnissa on sekin melkoinen parannus vanhoihin muistikortteihin.

Mitä tämä tarkoittaa käyttäjän kannalta? Uusi liitin vajoaa todennäköisesti aika nopeasti niihin premium-älypuhelimiin, joissa muistia on mahdollistaa korteilla laajentaa. Kameroissa laitesykli on hitaampi, mutta niissä korttiväylä on tärkeämpi ominaisuus. Käyttäjän kannalta tärkeää on se, että laitteisto tukee paitsi yhä vaativampien sovellusten ajamista ulkoiselta kortilta, myös tulevien 8K-videoiden tallennusta ja toistoa.

Kuva Sandiskin SD Express -demokortista: Thanh Nien.