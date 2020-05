Sovellus Huawein AppGalleryyn vain kolmessa viikossa

Huawei kertoo, että sen AppGallery-sovelluskaupasta löytyy nyt ensimmäinen maksusovellus SmartumPay. Smartumin mukaan sovellus kehitettiin julkaisukuntoon vain kolmessa viikossa.

AppGalleryn liiketoiminnan kehityksestä vastaavan Antti Räsäsen mukaan Huawein ja Smartumin Ensimmäisen tapaamisen ja uusille P40-sarjan laitteille integroidun, julkaisuvalmiin sovellusversion välillä ehti kulua vain kolme viikkoa.

- Meille yksi erittäin keskeinen asia tässä kokonaisuudessa onkin ollut varmistaa, että pystymme paikallisten insinöörien voimin tukemaan Smartumia mahdollisimman hyvin koko prosessin ajan, olivat kyseessä sitten tekniset kysymykset, itse sovelluksen julkaisu tai sen markkinointi AppGalleryssa, Räsänen sanoo.

Smartum on monelle suomalaiselle tuttu työpaikalta saatujen lounas-, liikunta- ja kulttuurietujen muodossa. Smartumin lanseeraama SmartumPay-mobiilisovellus on helppo, nopea ja turvallinen maksutapa, jota käyttämällä edut kulkevat aina mukana puhelimessa. SmartumPay-mobiilimaksupaikkoja on jo lähes 25 000. Vanhasta muovikortista yhtiö luopuu tämän vuoden lopussa, joten mobiilisovellus on sen jälkeen ainoa tapa maksaa liikkumisiaan tai kulttuurielämyksiä Smartumilla.

Huawei kertoi analyytikkotapahtumassaan viime viikolla, että yhtiön mobiilipalveluihin on rekisteröitynyt jo 1,4 miljoonaa ohjelmistokehittäjää. Yhtiö tarjoaa kehittäjille muun muassa integroidun kehitysympäristön (IDE) työkaluja, jotka tukevat yhden kanavan globaalia jakelua kaikille laitetyypeille. Lisäksi Huawei avaa ohjelmistokehittäjille työkalunsa, jotka sisältävät useita HMS Core Kit -paketteja, mukaan lukien Account Kit, In-App Purchase Kit, Machine Learning Kit, HiAI Kit ja Camera Kit.

Huawein mobiilipalveluiden tarjonta kasvaa nopeassa tahdissa. Tähän mennessä HMS Core -palveluihin on integroitu jo yli 60 000 sovellusta, mikä on 66,7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ekosysteemin kasvun kannalta on suuri etu, että sovelluksen saa tehtyä AppGalleryyn mahdollisimman vaivattomasti.

Mikäli kyse on Android-sovelluksesta, tarvitsee vain muuntaa Googlen palveluja käyttävät komponentit (maksaminen, analytiikka, jne.) HMS-yhteensopiviksi. Tähän Huawei tarjoaa valmiita kehityspaketteja. Huawein mobiilipalveluiden kehityksestä Euroopassa vastaavan Jaime Gonzalon mukaan sovelluksen saa AppGalleryyn nopeimmillaan parissa tunnissa.

Myös ETN:n testit Huawein uusien puhelimien ja AppGalleryn kanssa vahvistavat tämän. APk-ohjelmistopaketeista asennetut sovellukset toimivat yleensä suoraan myös HMS:n päällä. Jotkut sovellukset valittavat Google Play -palvelujen puuttumisesta, joten sovelluksen tuominen AppGalleryyn vaatii lähinnä Google-ekosysteemin riippuvuuksien muuntamista HMS-pohjaisiksi-

Kuva: Maria Mikkonen