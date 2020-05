Atlantik Elektronik haluaa isomman siivun Suomesta

Suomen sulautettujen laitteiden suunnittelun markkinoilla on tilaa kaapata markkinaosuuksia. Näin uskoo Atlantik Elektronikin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Jesper Rasmussen.

Saksalaiseen Atlantik Networxx -konserniin kuuluva yritys on perustettu vuonna 1977, työllistää yli 70 ammattilaista ja Pohjoismaissakin yritys on toiminut jo yli 10 vuoden ajan. Rasmussenin mukaan yhtiön tavoite on viedä asiakkaansa markkinajohtajiksi laadukkaiden kumppanien kanssa.

- Haluamme vakuuttaa suomalaisasiakkaat tuotevalikoimallamme ja palvelumallillamme. Tarjoamme laitteistot, ohjelmistot, teknisen konsultoinnin ja suunnittelutuen sekä logistiikan ja tuotantopalvelut. Oli kyse sitten yhdestä komponentista tai kokonaisen ODM-tuotteen suunnittelusta viemisestä markkinoille, Rasmussen sanoo.

Yhtiöllä on jo Suomessa nimekkäitäkin asiakkaita, urheilukellojen valmistajia ja sopimusvalmistajia. Rasmussen näkee, että meillä on kaksi sektoria, joissa olemme myös muita Pohjoismaita vahvempia: IoT ja metsäteollisuus.

- Suomessa on paljon yrityksiä, jotka kehittävät IoT-ratkaisuja. Maassa on myös vahva metsäteollisuus, joka haluaa hyödyntää uusia tekniikoita. Heille meillä on tarjota kokonaisia, valmiita ratkaisuja.

Sulautettujen markkinoista ei ole tarjolla tarkkoja lukuja Suomen tai Pohjoismaiden tasolla, mutta Rasmussenin tavoite on kasvaa markkinoita nopeammin. – Emme ole suurin tällä alueella, mutta uskon, että voimme kaapata lisää markkinaosuuksia.

Koronapandemia laittoi monet siat jäihin kaikkialla, mutta tilanteen helpottaessa Rasmussen sanoo Atlantik Elektronikin jalkautuvan myös uusien asiakkaiden metsästämiseen. Energiateollisuuden, automaation, logistiikan ja langattoman tekniikan ratkaisujen kehittäjät kiinnostavat.

- 5G ja IoT yleistyvät voimakkaasti lähivuosina. Yritykset tarvitsevat kumppanin, joka kulkee kehityksen kärjessä, eikä vain seuraa trendejä, Rasmussen kuvailee työnantajaansa.

5G:stä ja Teollisuus 4.0:sta hän odottaa uusia asiakkuuksia. Suomessa on pitkä osaaminen RF-tekniikoiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Tässä vanha Nokian perintö näkyy ja tästä kasvusta Atlantik Elektronik haluaa ottaa osansa.