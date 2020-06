RISC-V on parin viime vuoden aikana noussut varteenotettavaksi prosessoriksi monenlaisissa sulautetuissa laitteissa. Nyt ruotsalainen IAR Systems ja kiinalainen GigaDevice ovat sopineet yhteistyöstä, jolla ne haluavat mahdollistaa RISC-V-pohjaisten laitteiden tuomisen nopeammin markkinoille.

Kovaa laskentatehoa tarvitaan yhä enemmän. Paras ratkaisu tuhansien palvelinten jäähdyttämiseen löytyy ympäristöystävällisestä jäähdytysveden kierrätyksestä, kirjoittaa Lenovon suurteholaskentayksikköä EMEA-alueella johtava Rick Koopman.

Yhdysvalloissa ollaan avaamassa kuuden gigahertsin aluetta wifiverkkojen käyttöön. Tämä tarkoittaa käytössä olevien taajuuksien kolminkertaistamista. Qualcomm lähtee kisaan ensimmäisten joukossa uusilla WiFi 6E -piireillään.

Tarkalla lämpökameralla on mahdollista havaita jopa kuumeiset henkilöt, joten e ole ihme, että laitteiden kysyntä on räjähtänyt koronapandemian aikana. Yole Developpement ennustaa, että lämpökameroiden myynti kasvaa tänä vuonna peräti 76 prosenttia.

Lausannessa sijaitsevan EPFL:n eli polyteknisen korkeakoulun tutkijat ovat kehittämällään työkalulla löytäneet peräti 26 haavoittuvuutta USB-ajurien protokollista. Kaikkiaan bugeja löytyi 26. Huomattavaa on se, että bugeista 18 löytyi Linux-käyttöjärjestelmistä.

Teollisuuden laitteiden perinteiset ohjausjärjestelmät vaativat kalliita ja työvoimaa syöviä manuaalisia konfigurointeja, joissa on monimutkainen kanavamoduulien ryhmä, analogiset ja digitaaliset signaalimuuntimet ja erikseen johdotetut tulot ja lähdöt kommunikoimaan koneiden kanssa. Analog Devices sanoo mullistavansa tämän koko IO-ohjauksen.

Valmet Automotive kertoo aloittavansa yt-neuvottelut henkilöstön tilapäisestä vähentämistarpeesta Uudenkaupungin autotehtaalla. Syynä on koronapandemian negatiivinen vaikutus markkinatilanteeseen ja tästä johtuva tuotantomäärien vähentyminen.

Liikenne ja viestintäministeriö aloittaa ensi maanantaina taajuushuutokaupan, jossa operaattoreille tarjotaan uutta 26 gigahertsin eli ns. millimetrialueen taajuuksia tulevien 5G-verkkojen käyttöön. Ministeriön tieto-osaston turvallisuusyksikön johtaja Elina Immonen muistuttaa, että uudet taajuudet ovat jatkoa Suomen edistykselliselle taajuuspolitiikalle.

Linus Torvalds pitää edelleen käsissään niitä lankoja, jotka säätelevät uuden Linux-ytimen ominaisuuksia ja muutoksia. Nyt työn alla on kernelin versio 5.7. Sen yhteydessä Torvalds on paljastanut, että hän on ensimmäistä kertaa 15 vuoteen luopunut Intel-pohjaisesta työasemasta.

Neljännen polven PCIe-liitäntä on tuttu esimerkiksi nopeista SSD-levyistä, mutta tekniikka on yleistymässä nopeasti myös monissa muissa PCIe-linjan päässä olevissa laitteissa. Microchip on ryhtynyt valmistamaan uusia Switchtec-sarjan kytkimiään volyymeissä.