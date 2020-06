Älypuhelimien prosessoreja valmistavat Qualcomm, Samsung, Mediatek ja Huawein HiSilicon, ja tietysti Apple. Mutta voisiko Intelin asemaa PC-prosessoreissa keikuttava AMD yrittää valloittaa myös älypuhelinten suoritinmarkkinat?

Maaliskuun 16. päivänä Nokia kurssi kävi Helsingin pörssissä ennätyksellisen alhaalla, kun noteeraus putosi 2,20 euroon osakkeelta. Sen jälkeen osakkeen arvo on hilautunut tasaisesti ylöspäin. Olisiko usko yhtiöön palannut?

Robotiikka ja ohjelmisto yritys Sensible 4:n GACHA-työryhmä on voittanut Tekniikan akateemisten tämän vuoden Suomalaisen insinööripalkinnon. Palkinto, jonka arvo on 30 000 euroa, annetaan henkilölle tai työryhmälle, joka on huomattavasti edistänyt teknillistä osaamista Suomessa.

Maailmalla ja Suomessakin kehitetään nyt vauhdilla tekniikoita, joilla voidaan selvittää koronaan sairastuneiden kontaktit. Oulussa vuonna 2014 perustettu Kaltio Technologies on jo pitkällä: yhtiön BLE-tekniikkaan perustuvaa trackeria on jo pilotoitu palvelukodissa Kempeleessä.

Rittal on julkaissut uuden modulaarisen räkkijärjestelmän, jonka avulla modernin laitekokonaisuuden voi koota nopeammin kuin koskaan aiemmin. Yksittäisestä räkistä laajaan datakeskuskokonaisuuteen skaalautuva Rittal VX IT on palvelimille ja verkkolaitteille suunnattu uuden sukupolven IT-räkki, jonka voi suunnitella verkkotyökalulla.

Elisa kertoo ottaneensa käyttöön maailman ensimmäisen nestejäähdytteisen 5G-tukiaseman. Nestejäähdytteinen 5G-tukiasema on suunniteltu ja rakennettu Nokian Oulun tehtaalla.

Kaikki tietävät, että suomalaiset käyttävät tilaajasopimusten kiinteän hinnan takia eniten mobiilidataa maailmassa, mutta ovatko lataamme bitit kalliita vai halpoja. Englantilaisen Business Fibren mukaan suomalaiset suurkuluttavat maailman toiseksi halvinta mobiilidataa.

Vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn teettämän identiteettivarkauksia koskevan kyselytutkimuksen mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana jopa 29 000 suomalaisyritystä eli joka kymmenes on joutunut toteutuneen identiteettivarkauden uhriksi. Identiteettivarkausyrityksen kohteeksi on joutunut viimeisen vuoden aikana vastaavasti joka viides yritys, mikä tarkoittaa 57 000 yritystä.

RISC-V on parin viime vuoden aikana noussut varteenotettavaksi prosessoriksi monenlaisissa sulautetuissa laitteissa. Nyt ruotsalainen IAR Systems ja kiinalainen GigaDevice ovat sopineet yhteistyöstä, jolla ne haluavat mahdollistaa RISC-V-pohjaisten laitteiden tuomisen nopeammin markkinoille.

Kovaa laskentatehoa tarvitaan yhä enemmän. Paras ratkaisu tuhansien palvelinten jäähdyttämiseen löytyy ympäristöystävällisestä jäähdytysveden kierrätyksestä, kirjoittaa Lenovon suurteholaskentayksikköä EMEA-alueella johtava Rick Koopman.