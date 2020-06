Siemens yhdistää sähkö- ja elektroniikkasuunnittelun

Kaksi vuotta sitten Siemens osti EDA-talo Mentor Graphicsin ja siitä asti yksi keskeisiä tuoteprojekteja on ollut Capital-ohjelmiston ln kehitykaajentaminen. Nyt työ on valmis ja Siemensin Digital Industries Software -nimellä tunnettu yksikkö on esitellyt työn tulokset.

Tulos on Capital E/E Systems Development. Sen myötä alun perin johdinsarjojen CAD-suunnitteluun kehitettyyn työkaluun on tuotu ominaisuuksia, jotka mahdollistavat integroidun sähkö- ja elektroniikkasuunnittelun.

Syy työkalun tarpeelle on yksinkertainen. Nykyajan suuret järjestelmät – vaikkapa robottiauto tai lentokone – ovat niin massiivisia elektroniikka-, sähkö- ja mekaniikkaprojekteja, ettei näiden eri alijärjestelmien kehittäminen perinteisellä tavalla erillisissä siiloissa enää onnistu.

Auto on hyvä esimerkki kehityksestä. Vuonna 2014 Deutsche Bank ennusti, että tämän päivän autossa olisi 30 miljoonan koodirivin ohjelmisto. Totuus on viisnkertainen: uudessa premium-autossa koodirivejä on 150 miljoonaa. Airbus-lentokoneen ohjelmisto koostuu 300 miljoonasta koodirivistä.

Tämän järjestelmän pitää pystyä käsittelemään reaaliaikaisesti ja deterministisesti signaaleja, jotka tulevat sadoista antureista ja muista laitteita kilometrien mittaisia kaapelisarjoja pitkin. Järjestelmän suunnittelu ja verifiointi ovat painajaismaisia.

Tähän Xcelerator-alustaan tuodut uudet Capital E/E -työkalut vastaavat. Samalla ne vastaavat Siemensin visioon digitaalisesta kaksosesta. Kompleksisesta tuotteesta luodaan digitaalinen kuva jo arkkitehtuurin kehityksen ja suunnittelun vaiheessa. Tuotannossa digikaksosta hyödynnetään johdinjärjestelmän rakentamisessa. Lopulta kentällä digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää laitteiston diagnostiikassa.

Siemensin integroitujen sähköjärjestelmien johtaja Hans-Jürgen Mantsch sanoo, että mikäli järjestelmätason suunnittelua ei ratkaista, yritykset kaatuvat. - Tähän asti eri tiimit ovat kehittäneet järjestelmiään erillisissä siiloissa. Tuotekehitys on pakko muuttaa kaikilla eri teollisuudenaloilla, Mantsch korostaa.

Integroidun alustan etuja on esimerkiksi se, että suunnittelusta voidaan suoraan tuottaa tarvittava data sähköjärjestelmän ja johdinsarjojen suunnitteluun. Tuotekehityksessä on alusta asti mukana myös sulautetun ohjelmiston kehittäminen, joten koodin mukana tulee vähemmän yllätyksiä. E/E-laajennuksen myötä Siemens lisää Capitaliin Autosar-tuen, joka on käytännössä ajoneuvojen ohjelmistojen kehityksen de facto -standardi.

Lisätietoja Siemensin E/E-työkaluista löytyy täältä.

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/electrical-electronics/electrical-system-networks-harness.html