Modeemin koodi voi maata NAND-muistissa

Qualcommilla on IoT-laitteisiin kehitetty LTE-modeemi, jossa on uudenlainen muistiratkaisu. Tyypillisesti sulautettujen laitteiden koodi tallennetaan NOR-muistiin, mutta 9205-modeemissa koodi haetaan Winbond Electronicsin NAND-piiriltä.

Tämän mahdollistaa käytännössä kaksi Winbondin innovaatiota. Sen piiri on nyt riittävän tiheä eli 512-megabittinen. Toinen tärkeä ominaisuus on riittävä nopeus, joka muistiin tulee Qspi-liitännän ansiosta.

Winbondin mukaan Qspi-NAND-piiri on markkinoiden ensimmäinen 1,8-volttinen muisti laatuaan. Koska NAND-piirin valmistus on selvästi NOR-siruja edullisempaa, ennustaa esimerkiksi WebFeet Research, että QspiNAND-piirien käyttö kasvaa muutaman seuraavan vuoden sisällä 4-5-kertaiseksi.

Winbondin mukaan 512 megabitissä menee raja, jonka alla NOR-flash on yleensä kustannustehokkaampi vaihtoehto ohjelmakoodin kriittiseen tallennukseen. Winbondin piirin salaisuus on oma ohjain, johon on integroitu ECC-virheenkorjaus. Piiriltä koodi voidaan siirtää erittäin nopeasti DRAM-muistiin ajoa varten.

Winbondin 1,8 voltin QspiNAND-piirit soveltuvat sekä autoihin että IoT-laitteisiin. Piiri tukee koodin jatkuvaa lukua (Continous Read) 104 megahertsin kellotaajuudella. Nelijohtiminen linkki tarkoittaa käytännössä 416 megahertsin nopeutta ja jopa 52 megatavun siirtonopeutta sekunnissa.

Winbond valmistaa Qspi-piirinsä omassa 12 tuuman kiekkoja hyödyntävässä tehtaassaan Taiwanin Taichungissa.