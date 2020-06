ETNdigi: 5G-privaattiverkkojen suosio kasvaa

Merkittävien etujensa ansiosta mobiiliteknologiaan perustuvat privaattiverkot yleistyvät nyt kiivasta vauhtia eri toimialoilla ympäri maailmaa, myös Suomessa. Koko maailmassa niitä nousee lähivuosina miljoonia kappaleita, ja puhutaan miljardien eurojen ilmiöstä. Etteplan selventää ilmiötä tuoreessa ETNdigi-lehden artikkelissaan.

Aikaisemmin mobiiliverkkoja pystyi hankkimaan ja hallinnoimaan vain julkisen verkon iso operaattori. Nyt privaattiverkoista on tullut mahdollisia, koska saatavilla on uusia pienikokoisia ja -tehoisia tukiasemia.

Lisäksi joka puolella maailmaa on avattu radiotaajuuksia, jotka on tarkoitettu nimenomaan privaatti- verkoille. Analyytikkoarvion mukaan koko maailmassa ehtii vuoteen 2023 mennessä valmistua noin 15 miljoonaa eri privaattiverkkoa. Markkinoiden arvon ennustetaan ylittävän 17,5 miljardia euroa vuoteen 2026 mennessä. Suomessakin käytössä on jo useita kymmeniä privaattiverkkoja, ja lähivuosina niitä nousee useita satoja lisää.

Privaattiverkko on houkutteleva vaihtoehto yrityksille, jotka vaativat verkolta kovaa suorituskykyä, tietoturvaa ja joustavuutta. Tarve tällaiselle ratkaisulle lisääntyy sitä mukaa, kun suorituskyvyltään kriittiset sovellukset siirtyvät verkon reunan ympäristöihin. Oma mobiiliverkko tuo monessa tapauksessa ratkaisevan suuria etuja ja uusia mahdollisuuksia yrityksen liiketoimintaan.

Privaattiverkon tuoma konnektiviteetti merkitsee aidosti uusia asioita, eikä se ole vain yksi uusi verkkoteknologia entisten päälle. Se mahdollistaa esimerkiksi omien prosessien tehostamisen ja tuottavuuden noston, autonomiset ajoneuvot, kunnonvalvonnan ja ennakoivan huollon, paremman turvallisuuden sekä täysin uudenlaiset sovellukset ja palvelut.

Sana privaattiverkko on monen muun teknologisen termin tavoin käännös englannista, jossa esiintyy ilmaisu Private LTE Network. Se antaa vinkin, missä mennään: Privaattiverkot perustuvat tällä hetkellä LTE-sukupolven matka- puhelinteknologiaan. Ne ovat kuitenkin heti 5G-valmiita ohjelmisto- päivityksellä siinä vaiheessa, kun suorituskykykriittiset 5G-standardit tulevat käyttövalmiiksi muutaman vuoden kuluttua.

KOLME TÄRKEÄÄ: SAATAVUUS, LUOTETTAVUUS JA TIETOTURVA

Hyödyntäjien eturivissä ovat kaivokset, isot tehdasalueet, satamat ja sairaalakampukset. Intoa juuri näissä kohteissa aiheuttaa se, että mobiili- teknologia ratkaisee vaikeista olosuhteista johtuvia ongelmia. Samalla avautuu arvokkaita uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Privaattiverkon hankinnan puolesta puhuu kolme tärkeää etua: verkon saatavuus, luotettavuus ja tietoturva. Se toimii hyvin esimerkiksi kaivoksen uumenissa, jossa mikään julkinen verkko ei kuulu, koska antennina voidaan käyttää juna- ja metrotunneleista tuttua läpivuotavaa kaapelia. Yhtä lailla esimerkiksi satamissa konttipinot ovat haastava ympäristö kuuluvuuden kannalta.

Luotettavuutta tuo privaattiverkon taattu suuri suorituskyky ja pieni viive. Siinä ei ole muuta kuin omaa liikennettä eikä se kärsi julkisten verkkojen häiriötilanteista. Suoritus- kyvyn on oltava korkea ja ennustettava, jos käytössä on paljon mittauksia ja runsasta datan liikuttelua vaativia ratkaisuja, kuten robotteja, työkoneita tai drooneja.

Kriittisessä infrastruktuurissa privaattiverkko on erinomainen keino tietoturvan riskien taklaamiseksi ja hyökkäyspinnan supistamiseksi. Tietoturva on erittäin vahva, ja käytettävä SIM-pohjainen pääsynhallinta itsessään on iso etu, joka myös yksinkertaistaa ratkaisua.

Privaattiverkko antaa myös lukuisia välittömiä kustannusetuja. Se on nopea rakentaa, vaivaton ylläpitää ja edullinen operoida. Datakustannukset jäävät marginaalisiksi, vaikka datavirta olisi liki rajaton. Rahallista etua tuo myös verkkojen harmonisointi, koska privaattiverkko vähentää päällekkäisten verkkojen ylläpidon tarvetta.

OLEMATON VIIVE ISO ETU

Verrattuna julkisen operaattorin matkapuhelinverkkoon LTE- privaattiverkot toimivat täysin samalla tekniikalla. Keskeinen ero syntyy siitä, että privaattiverkossa infrastruktuuri sijaitsee kokonaisuudessaan paikan päällä yrityksen omassa toimintaympäristössä ja yrityksen hallinnassa. Mobiiliverkon verkon ydin ei ole julkisen internetin tai jonkin matkapuhelinverkon operaattorin runkoverkon takana.

Verkon ytimen sijainnilla on välitön käytännön merkitys, koska sen luona on myös yhdyspiste, josta yritys saa oman datansa verkosta ulos. Sijainti vaikuttaa ratkaisevasti tiedonsiirron viiveeseen. Privaattiverkossa ulostulopiste on yrityksen luona, joten viive on pieni ja data pystytään heti käsittelemään paikallisesti. Julkisessa verkossa ulostulopiste sijaitsee väistämättä jossakin paljon kauempana, joten viive on suurempi.

Teollisissa sovelluksissa viiveet ja luotettavuus ovat oleellinen asia. Jos ajattelee esimerkiksi itseajavia kaivoskoneita tai muita autonomisia laitteita, on helppo ymmärtää, kuinka elintärkeää on saada viive karsittua niin lähelle nollaa kuin mahdollista. Tämä onnistuu kirkkaasti parhaiten privaattiverkossa.

Etteplanin omien kattavien testien perusteella viive on privaattiverkoissa LTE-teknologialla enintään kymmeniä millisekunteja, ja 5G:llä viive kutistuu millisekunneissa yksi- numeroiseksi. Julkisessa verkossa viive on helposti 200 millisekuntia, mikä on monissa käyttötapauksissa auttamatta liikaa.

Privaattiverkon hyödyt ja mahdollisuudet

Privaattiverkot vastaavat kovimpiin verkon saatavuuden, luotettavuuden ja tietoturvan vaatimuksiin. Kuuluvuudesta saa isollakin alueella erinomaisen maltillisin kustannuksin ja se on riippumaton minkään julkisen operaattorin verkosta ja sen häiriötilanteista. Verkon viive on erittäin pieni, koska privaattiverkon koko infrastruktuuri sijaitsee yrityksen tai yritysten muodostaman ekosysteemin maantieteellisellä alueella. Liiketoimintaan privaattiverkot tuovat täysin uudenlaisia ja nopeaakin rahallista hyötyä tuottavia mahdollisuuksia, palveluita ja sovelluksia. Ne mahdollistavat esimerkiksi tuottavuuden noston, autonomiset ajoneuvot ja etäkunnonvalvonnan. Privaattiverkot mahdollistavat lähialueen yritysten yhteisen ekosysteemiverkon helposti, kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti.

Etteplanin teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavolan kirjoittama artikkeli löytyy uudesta ETNdigi-lehdestä.