NASA lähettää heinäkuun lopulla Marsiin Perseverence-mönkijän, jonka on tarkoitus laskeutua tutkimaan punaista planeettaa helmikuussa 2021. Mariin matkaa myös suomalaista tekniikkaa, sillä Ilmatieteenlaitoksen kehittämiä laitteita käytetään osana mönkijän MEDA-anturijärjestelmää.

IoT-laitteisiin kehitetään koko ajan mikro-ohjaimia, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän virtaa. Renesasin juuri kvalifioitu RE01-sarja on yksi markkinoiden vähävirtaisimpia.

Digi Internationalin ConnectCore 8M Nano -kehitysalusta on suunniteltu vastaamaan niiden asiakkaiden tarpeita, jotka kehittävät verkkoyhteyksillä ja multimediatoiminnoilla varustettuja tuotteita teollisuuteen, lääketieteeseen, maatalouteen ja logistiikkaan.

Elektroniikan komponentit joutuvat lujille tärinää aiheuttavissa ympäristöissä. Ongelma yleistyy nopeasti esimerkiksi ajoneuvoissa ja koneita hyödyntävässä teollisuudessa. Erityisen herkkiä tärinälle ovat kondensaattorit. Edistyneen ratkaisun ongelmaan tarjoaa johtavaan polymeeriin perustuva hybridi-Al-kondensaattori, joka mahtuu pieneen tilaan. Panasonicin kehittämän rakenteen tärinänsieto-ominaisuudet ovat erinomaiset.

Sulautettujen alue laajenee koko ajan. Järjestelmämoduulien valmistajat ovat reagoineet monenlaisilla ratkaisuilla. Moduulien asentamiseen on eri vaihtoehtoja. Digi International esittelee oman SMTplus-pintaliitoksensa ETNdigi-lehdessä.

European Hardware Association -yhdistys on valinnut OnePlus 8 Pro -älypuhelimen vuoden 2020 parhaimmaksi älypuhelimeksi. Valinnan takana olivat yhdeksän eurooppalaista teknologiajulkaisua. Päätös oli yksimielinen.

Nokia-puhelimia kehittävä HMD Global on ostanut tamperelaisen älypuhelimien kyberturvaratkaisuja kehittävän Valona Labsin toiminnot. Kaupan myötä HMD perustaa Tampereelle uuden osaamiskeskuksen, johon myös ryhdytään rekrytoimaan välittömästi lisää osaajia.

Valokuituyhteyksiä rakentavan Valokuitunen Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista pitää valokuitua luotettavimpana ja nopeimpana nettiyhteytenä. Yhtiön panostaessa voimakkaasti kuituverkon rakentamiseen Suomessa on alkamassa kova kisa kuidun ja 5G:n välillä.

Antureita on jo pitkään käytetty teollisuusympäristöissä kriittisenä elementtinä prosessien ja ympäristön valvonnassa. Usein nämä anturit on rakennettu tiettyä sovellusta ja käyttöolosuhteita ajatellen, ja niiden valmistaminen on suhteellisen kallista ja aikaa vievää. Edullisemmin tämä onnistuu MEMS-tekniikalla, kertoo STMicroelectronics tuoreessa ETNdigi-lehden artikkelissa.

Samsung on esitellyt toisen polven QLC-pohjaiset SSD-levyt kuluttajien tietokoneisiin. Ahtamalla neljä bittiin samaan muistisoluun uusilla 870 QVO -levyillä saadaan jopa kahdeksan teratavun kapasiteetti 2,5-tuumaiselle levylle. Hintaa tällä kapasiteetilla vielä toki on melkoisesti.