Japanilainen Toshiba esitteli vuonna 1985 ensimmäisen kannettavan tietokoneensa. T1100-mallista alkoi 35-vuotinen taival, joka päättyi lopullisesti elokuun alussa, kun Toshiba myi loputkin osakkeistaan Dynabook-yhteisyrityksessä Sharpille.

Japanilainen Cosel on esitellyt 1,2 kilowatin pienikokoisen ja matalan profiilin, AC-DC-moduulin teollisuuden ja lääketieteen sovelluksiin. TUNS1200-teholähteen tulojännitealue on 85 - 305 VAC ja se on sertifioitu täyttämään teollisuus- ja lääketieteelliset standardit.

Li-Fi eli Light Fidelity on nousemassa erittäin potentiaaliseksi nopeiden nettiyhteyksien tuojaksi esimerkiksi pienissä toimistohuoneissa. Ledivalojen nopeaan välkkymiseen perustuva tekniikka on tulossa jo Oppon älypuhelimiin, ainakin yrityksen patenttihakemuksen perusteella.

Viidennen polven langattoman teknologian täysimittainen soveltaminen teollisuudessa on vielä vuosien päässä. 5G avaa valtavia mahdollisuuksia, mutta kaiken hyödyntäminen vaatii paljon harjoittelua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Onneksi 3GPP- konsortio tukee painokkaasti siirtymäpolkua 4G LTE - teknologian kautta, kertoo u-blox ETNdigi-artikkelissa.

Komponenttijakelija Mouser Electronics ilmoittaa saaneensa valikoimaansa Intelin uusia Optane-muisteja. Kyse on aikanaan Intelin ja Micronin yhdessä 3D Xpoint -nimellä kehittämästä haihtumattomasta muistitekniikasta.

Pythonin nousu ohjelmointikielten kärkeen on ollut näkyvissä jo useamman vuoden ajan, mutta tuore IEEE-järjestön rankkaus varmentaa asian. IEEE:n listalla Java on kakkosena ja C kolmantena.

Uusi kyberhyökkäys leviää nopeasti ja laajasti ympäri maailmaa. Ammattimaisesti tehdyt sivut kehottavat käyttäjää päivittämään selaimensa turvallisuussyistä, mutta selaimen päivittämisen sijaan päivityspainikkeen painaminen antaa huijarille etäpääsyn tietokoneeseen.

Sulautetuissa sovelluksissa ohjelmakoodi yritetään yleensä puristaa mahdollisimman kompaktisti, jotta laite tulee toimeen mahdollisimman pienellä muistilla. Saksalainen SEGGER on esitellyt uuden version Embedded Studiostaan ja sen avulla koodi puristuu tiukempaan kuin koskaan aiemmin.

Bioimpedanssimittaus on monipuolinen, nopea, noninvasiivinen ja edullinen työkalu ihmiskehon koostumuksen arviointiin ja monien sairauksien diagnosointiin. Analog Devicesin AD5940:n kaltaisten piirien ansiosta voidaan rakentaa pienikokoisia, suorituskykyisiä ja vähän virtaa kuluttavia bioimpedanssianalysaattoreita, jotka toimivat jopa paristoilla, kertoo Analog Devices ETNdigi-lehden artikkelissaan.

Kun koronapandemia pakotti keväällä ihmiset eristyksiin, he alkoivat ostaa uutta viihde-elektroniikkaa. Tämä käy Elektroniikan Tukkukauppiaiden alkuvuoden tilastoista. Kodin elektroniikan, tietotekniikan, mobiililaitteiden sekä isojen ja pienten kodinkoneiden myynti nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 9,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna.