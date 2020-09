Global Mobile Suppliers Associationin (GSA) uusien lukujen mukaan markkinoilla on jo yli 400 erilaista 5G-verkossa toimivaa laitetta. Kaupallisesti tarjolla olevia puhelimia on 138.

Takavuosien suosikki eli simpukkapuhelin on tehnyt paluun taipuisan näyttötekniikan avulla ja Samsung ja Motorola ovat jo tuoneet omat laitteensa markkinoille. Nyt joukkoon on liittymässä Hewlett-Packard, joka on patentoinut oman taipuisan simpukkansa konseptin.

Nvidia ilmoitti eilen ostavansa sulautetuissa sovelluksissa ja esimerkiksi älypuhelimissa hyvin suositut Arm-prosessorit, mutta kuinka suuresta markkinasta prosessoreissa on kyse? IC Insightsin tuore ennuste antaa hyvä kuvan.

Grafiikkaprosessoreistaan tunnettu Nvidia ostaa alun perin englantilaisen Arm:n 40 miljardin dollarin jättikaupassa, joka voi olla yksi puolijohdealan tärkeimpiä yrityskauppoja koskaan. Kyse voi olla itse asiassa 2000-luvun Wintel-alustan syntymisestä, tosin raudalla.

Huawei on pyrkinyt kasvattamaan oman alustansa sovellusvalikoimaa ripeästi. Yksi uusimpia kotimaisia tulokkaita HMS-alustalla on HSL-sovellus. Sen muokkaaminen toimimaan Huawein uusissa älypuhelimissa sujui varsin nopeasti ja pienillä kehittäjäresursseilla.

ETN on yrittänyt etsiä sopivaa ajankohtaa sulautetun tekniikan Embedded Conference Finland -tapahtumalle jo maaliskuusta lähtien, kun koronapandemia alkoi. Nyt tapahtuma on jouduttu perumaan tältä vuodelta. Uudelleen yritämme keväällä 2021.

OMRON on ilmoittanut tuovansa maailmanlaajuisesti markkinoille uuden FH-sarjan konenäköjärjestelmän, joka on alan ensimmäinen tekoälytekniikkaa hyödyntävä ratkaisu, joka tunnistaa virheet ilman opetusnäytteitä. Tekoälytekniikka paikantaa luotettavasti sellaisetkin viat, joiden havaitseminen on aiemmin ollut vaikeaa.

Privaattiverkko vauhdittaa nyt Oulun yliopistollista sairaalaa matkalla maailman älykkäimmäksi sairaalaksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa sairaalassa verkko otettiin pilottikäyttöön syyskuun alussa. Verkkoon voidaan myöhemmin lisätä myös 5G-toiminnallisuuksia.

Datamäärän räjähdys on johtanut tekoälyn ja koneoppimisen (ML) sovellusten valtavaan kasvuun, joissa muisti ja tallennustila ovat avainasemassa sovellusten onnistumisessa ja nopeudessa. Perinteisiä muisti- ja tallennusjärjestelmiä ei ole suunniteltu näiden suurien tietojoukkojen käsittelyyn, joten tietotekniikan tekoäly- ja ML-sovellusten keskeinen haaste on lyhentää etsintään ja käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Huawei järjesti eilen kehittäjäpäivän, jonka ykkösuutiseksi nousi Harmony OS -älypuhelimen tuominen markkinoille ensi vuonna. Yhtiö myös lanseerasi joukon uusia tuotteita, jotka osoittavat sen pystyvän edelleen innovoimaan. Kaikkiaan Huawei esitteli eilen kuusi uutta tuotetta: kahdet langattomat kuulokkeet, kaksi Matebook-läppäriä ja kaksi uutta älykelloa. Näihin alkaa olla jo vaikea kehittää täysin uusia ominaisuuksia, mutta esimerkiksi FreeBuds Pro -napit osoittavat, että se on edelleen mahdollista.