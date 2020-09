RISC-V-käskyt pääsivät FPGA-alustalle

RISC-V on alhaisen tehonkulutuksen avoin käskykanta, joka hamuaa kiivaasti Arm-piirien paikalle. Microchip on nyt esitellyt ensimmäisen FPGA-pohjaisen SoC-alustan, jossa voidaan ajaa RISC-V-käskykantaa.

Ajoitus on hieno, sillä Nvidia-kaupan myötä Arm-arkkitehtuurin tulevaisuus on ainakin jossakin mielessä hämärän peitossa. Microchipin PolarFire-piireihin perustuva kehitysalusta osoittaa, että RISC-V on potentiaalinen korvaaja Arm-käskyille.

Uusi alusta on nimeltään Icicle Development Kit for PolarFire. Sen avulla kehittäjät voivat alkaa suunnittelemaan RISC-V-pohjaisia laitteita. Kehityksessä voidaan hyödyntää kasvavaa RISC-V-ekosyteemiä, johon kuuluu reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä, debuggereita, kääntimiä, järjestelmämoduuleja ja tieotutrvaratkaisuja.

Microchipin FPGA-liiketoiminnan johtaja Bruce Weyer näkee, että Icicle-alusta aloittaa murroksen koko prosessorisuunnittelun markkinoilla. – Poistamme esteet RISC-V-pohjaisen suunnittelun tieltä edullisella ja suorituskykyisellä kehitysalustalla, Weyer kehuu.

Icicle-alusta maksaa alle 500 dollaria. Sen ytimessä on 250 tuhannen logiikkaelementin PolarFire-piiri. Alustaan sisältyvät PCIe-, mikroBUS-, micro-USB-, kaksi RJ45-, CAN-liittimet, selä JTAG-portti ja SD-korttiliitäntä. Alustaan voi myös liittää Raspberry Pi -kortin.