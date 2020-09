Adata sanoo kehittäneensä maailman nopeimman SSD-levyn. Erityisesti pelaajille, ylikellottajille ja rakentajille suunnattu XPG GAMMIX S70 -levy pystyy lukemaan dataa 7400 megatavun sekuntinopeudella.

Kotona työskentelevien ihmisten määrä on tänä vuonna kasvanut merkittävästi Covid-19:n takia. Tästä syystä monet yritykset ovat luottaneet etätyöpöytäyhteyksiin, jotta työntekijät voivat käyttää työtietokonetta kotoa.

Huawei esitteli P40-älypuhelinsarjan julkistamisen yhteydessä uuden langattoman Huawei Sound X -kaiuttimen, joka on toteutettu Huawein ja Devialetin yhteistyöllä. Kaiuttimen myynti on nyt alkanut Suomessa 299 euron hintaan. Huawein mukaan ääniteknologia on ollut alusta asti yksi innovoinnin lähteistä. Kumppani Devialet on yksi maailman suurimmista globaaleista audiobrändeistä, joka tunnetaan laadukkaista hifi-tuotteistaan.

Muutama vuosi sitten kokeilin Dellin XPS-sarjan kannettavaa tietokonetta ja tuolloin laite oli parasta, mitä Windows-maailmassa pystyi saamaan. Tehokas kone, jossa oli eittämättä markkinoiden paras näyttö. Nyt raudalla on yhä vaikeampi erottua kilpailijoista, joten Dell satsaa tekoälyyn.

OnePlus ilmoitti tänään julkaisevansa OnePlus 8T -lippulaivapuhelimen 14. lokakuuta kello 17.00 Suomen aikaa. Yhtiö lupaa tuoda taas useita paranneltuja ominaisuuksia käyttäjille.

FPGA-valmistaja Xilinx ottaa taas vahvempaa roolia mobiiliverkoissa. Tällä kertaa sen mahdollistaa 5G-verkkotekniikka sekä sen mahdollistama avoimien radioverkkojen toteutus. Xilinx on esitellyt kortin, jolla voidaan kiihdyttää ja yksinkertaistaa virtualisoituja radioverkkoja.

5G-tekniikka mahdollistaa monia asioita, joista yksi on taajuuksien käyttö hyvin spesifeihin tarkoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi dedikoidut yritysverkot. Ericsson on nyt ostanut amerikkalaisen Cradlepointin, joka on erikoistunut yritysverkkoihin.

Yksi suurimmista esteistä teollisen 3D-tulostuksen eli ns. lisäävän valmistuksen (Additive manufacturing) yleistymisen tiellä on vaikeus arvioida tuotteen valmistuskustannuksia ja mahdollista taloudellista hyötyä etukäteen. Etteplan on nyt kehittänyt selainpohjaisen työkalun kustannusten arviointiin.

Elisa kertoo, että sen 5G-verkon alueella asuu jo 30 prosenttia suomalaisista. Operaattori on laajentanut loppukesän aikana verkkoaan nopeasti ja nyt yhteys on saatavilla jo miltei 40 paikkakunnalla Suomessa.

Moskovan fysiikan ja tekniikan instituutin (MIPT) ja King's College Londonin tutkijat ovat onnistuneet kehittämään nanolaserin, joka lupaa tuoda optiset yhteydet integroitujen piirien sisälle. Nanophotonics-lehdessä raportoitu lähestymistapa mahdollistaa koherentin valonlähteen suunnittelun pienemmäksi kuin laserin lähettämän valon aallonpituus. Tämä luo perustan ultranopealle optiselle tiedonsiirrolle mikroprosessoreissa.