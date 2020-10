Xiaomi haastaa muiden huippumallit nopeimmalla näytöllä

Älypuhelimissa on käynnissä todellinen kilpavarustelu, joka hyödyttää ainakin uusia ominaisuuksia haluavaa kuluttajaa. Kiinalainen Xiaomi, joka meillä on jäänyt vielä pieneksi valmistajaksi, esittää uuden Mi 10T -sarjalla ja erityisesti sen Pro-mallilla todella kovan haasteen niin Samsungin, Applen kuin OnePlussakin suuntaan.

Mi 10T -sarjan esitteli eilen Xiaomin globaalien toimintojen johtaja Shou Zi Chew. Hän muistutti yhtiön filosofiasta, jossa tarjotaan parhaita mahdollisuuksia ominaisuuksia pienellä katteella. – Laitekatteemme ei koskaan ylitä viittä prosenttia. Jos ylittää, palautamme erotuksen ostajille. Ja olemme näin pari kertaa tehneetkin, Shou Zi Chew korosti.

Strategia on tietysti useimmista poikkeava, mutta näyttää myös toimivan. Kymmenessä vuodessa Xiaomi on noussut maailman neljänneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi. Euroopassa se on nyt kolmanneksi suurin 17 prosentin markkinaosuudella, kun Huawein asema on yhtiön viime vuoden ongelmien myötä heikentynyt.

Xiaomi on ehtinyt esitellä monia täysin uusia tekniikoita markkinoille. Se esitteli esimerkiksi ensimmäisenä 120 watin lataustekniikan. Nyt uuden Mi 10T -sarjan myötä tarjolle tulee 144 hertsin näyttö. Älypuhelimissa tekniikkaa on nähty joissakin pelaamiseen räätälöidyissä erikoismalleissa, mutta ei suuremman volyymin tuotteissa.

144 kertaa sekunnissa päivittyvä ruutu asettaa laitevalmistajille ongelmia siten, että moni sisältö toimii eri taajuudella. Sovelluksissa ja eri medioissa virkistystaajuus vaihtelee 30-144 hertsin välillä. Xiaomin ratkaisu on yhtiön kehittämä Adaptive Sync -tekniikka, joka saa eri sisällöt pyörimään sujuvasti Mi 10T -sarjan laitteiden ruudulla. Ainakin demoissa tekniikka toimii moitteetta.

Uutuuksissa on kaksi eri versiota. Perusmallissa kameran pääkenno on 64 megapikseliä, Pro-mallissa 108 megapikseliä. Kuvaukseen Xiaomi on tuonut uusia tekniikoita, joilla se yrittää erottua muista. Esimerkiksi käy kuusi pitkän valotusajan kuvausmoodia, joilla voidaan tuottaa erilaisia efektejä otoksiin.

Skyscaping 3.0 -tekniikan avulla kuviin voidaan tuottaa lisää erilaisia efektejä tekoälyn avulla. Käytännössä tekniikka tunnistaa kuvista taustan ja lisää siihen vaikkapa ilotulituksen. Suotimet toimivat myös videokuvauksessa. Kuvat voi myös värittää kolmen uuden suotimen avulla.

Xiaomi Mi 10T -puhelimet ovat myös ensimmäisten joukossa, joilla voi kuvata 8K-videota. Laitteen moottorina on Snapdragon 865 ja yhteyden takaa Qualcommin 5G-modeemi. Akku on erittäin iso eli 5000 milliampeerituntia. Xiaomi lupaa, että uuden MMT-lataustekniikan (Middle Middle Tab) avulla sen voi ladata täyteen tunnissa.

33 watin peruslaturin lisäksi Xiaomi tarjoaa lisälaitteena 65 watin laturia, joka perustuu GaN-pohjaisiin komponentteihin. GaN-tekniikka on hiljalleen tulossa tehoelektroniikkaan, sillä se mahdollistaa aiempaa pienemmät ja tehokkaammat laturit.

Shou Zi Chew´n mukaan Mi 10T -perusmalli 64 megapikselin pääkennolla maksaa alimmillaan 499 euroa. Pro-versio 108 megapikselin kameralla ja 128 gigatavun tallennustilalla 599 euroa. Suomen osalta hintoja ei ole vielä vahvistettu eri versioiden välillä.