Nyt se tuli: ensimmäinen DDR5-muisti

Standardointijärjestö JEDEC julkisti DRAM-muistien DDR5-määritykset heinäkuussa 2020. Sen jälkeen DRAM-valmistajille on ollut käynnissä kilpajuoksu siitä, kuka ehtii markkinoille ensimmäisenä DDR5-muistien kanssa. Korealainen SK Hynix voitti kisan ennen Samsungia ja Micronia.

SK Hynix on toki työstänyt DDR5-muistejaan jo pitkän aikaa. Se ilmoitti tuotekehityksen alkamisesta marraskuussa 2018 ja on toimittanut näytteitä esimerkiksi Intelille jo pidemmän aikaa. Standardin valmistuttua ja yhteensopivuustestien jälkeen SK Hynix on nyt valmis kaupallisiin toimituksiin.

SK Hynixin DDR5-muisti tukee 4800-5600 megabitin siirtonopeutta sekunnissa. DDR4-muistehin verrattuna nopeus kasvaa 1,8-kertaiseksi. Tällä kaistalla muistista voidaan siirtää yhdeksän FullHD-elokuvaa sekunnissa.

Leveämmän kaistan lisäksi muistien tehonkulutus laskee noin viidenneksellä, kun piirien käyttöjännite laskee DDR4:n 1,2 voltista 1,1 volttiin. Toinen merkittävä uudistus DDR5-muisteissa on piirien sisälle integroitu EEC-virheenkorjaus, joka voi korjata bittitason virheitä itse. SK Hynixin mukaan tämä parantaa DRAM-muistien luotettavuuden 20-kertaiseksi.

SK Hynix kertoo, että TSV-tekniikalla DDR5-muistien maksimikapasiteetti on jopa 256 gigatavua.

Tutkimuslaitos Omdian uskoo, että DDR5-kysyntä alkaa kasvaa ensi vuonna ja se valtaa noin 10 prosentin osuuden DRAM-markkinoista. Vuonna 2024 jo 43 prosenttia DRAM-piireistä on DDR5-tyyppisiä, tutkimus ennustaa.

DDR-sukupovien kehitys (kuva: SK Hynix).