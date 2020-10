Myös Xiaomi luottaa suomalaiseen kameraosaamiseen

Kiinalainen Xiaomi on Suomessa vielä haastaja, mutta maailmalla jo neljänneksi suurin älypuhelinvalmistaja. Yhtiön uusimman lippulaivan eli Mi 10T Pro 5G -puhelimen ennakkomyynti alkoi tänään. Laite pyrkii erottumaan kameraominaisuuksillaan ja tulevaisuudessa Xiaominkin kamerat perustuvat yhä enemmän suomalaiseen osaamiseen.

Xiaomilla on Tampereen Hervannassa tuotekehittäjän kameratekniikkaan keskittyvä tuotekehitysyksikkö. Sitä vetää Nokialla kameratiimissä aikanaan pitkän uran tehnyt Jarno Nikkanen. yksikön työ alkoi viime vuoden elokuussa.

- Keskitymme kuvantamisalgoritmien kehittämiseen. Vielä projektimme tulokset eivät puhelimissa näy, mutta ensi vuodesta alkaen jo, Nikkanen valaisee.

Tampere on melkoinen kuvantamisosaamisen mekka. Teknillisessä korkeakoulussa eli nyttemmin yliopistossa on pitkään tutkittu kuvan ja videon laadun parantamista, usein tiiviissä yhteistyössä vanhan Nokian kanssa. Nyttemmin Huaweilla on Hervannassa iso tuotekehityskeskus ja Nikkasen mukaan Xiaomillakin on vuoden loppuun mennessä 25 kehittäjää.

Mitä xiaomilaiset sitten Tampereella puuhaavat? – Ne on vähän salaisuuksia, niistä ei voi vielä puhua, Nikkanen naurahtaa. Tampereen yksikkö on kuitenkin Xiaomin kuvantamistekniikoiden tutkimuskeskus. Siellä kehitetään tulevaisuuden ratkaisuja pitkällä tähtäimellä.

Aina välillä älypuhelimeen ollaan tuomassa uusia antureita jopa näkyvän valon ulkopuolelta. Siitäkö Hervannan projekteissa on kyse? – Näkyvän valon ulkopuolella toimivia antureita käytetään jo nyt valokuvien laadun parantamiseen, Nikkanen sanoo.

Sen sijaan esimerkiksi infrapuna-anturien lisääminen hakee edelleen riittävän suosittua sovellusta. Ns. multispektrikamerat ovat nekin vielä liian kalliita kulutuselektroniikkaan tuomiseksi, Nikkanen tarkentaa.

Xiaomin uusimmassa käytetään Samsungin 108 megapikselin kenno pääkamerana. Kun tällaisesta signaalista prosessoidaan yksi 48 megapikselin kuva, sen laadun ratkaisevat ennen kaikkea algoritmit. Ne pyörivät Snapdragon 865:n kuvaprosessorilla. Lisäksi Tampereella kehitetään ohjausalgoritmeja, joita ajetaan järjestelmäpiirillä.

Älypuhelimien kamerakennot ja kuvausalgoritmit ovat kehittyneet viime vuosina valtavaa vauhtia. Kun kaikkien käytössä on edistyneimpien valmistajien – Sony ja Samsung etunenässä – kennot, erottuminen pitää tapahtua algoritmien tasolla. Parhaissa kennoissa laadun takaa esimerkiksipikselien eristäminen: elektronit eivät pääse vuotamaan pikselistä toiseen, mikä parantaa signaali-kohinasuhdetta.

Uusimmassa lippulaivassaan Xiaomi on esitellyt esimerkiksi pitkän valotusajan suotimia ja uusia värisuotimia, mutta ainakin tällaiseen konservatiiviseen suomalaismakuun kyse on aika lailla jipoista, joiden kestävyyttä kuluttajien käytössä on vaikea arvata.

Jarno Nikkanen kehuu Xiaomin asennetta. – Yhtiö on valmis kokeilemaan hyvin nopeasti uusia tekniikoita laitteissaan.

Xiaomin Mi 10T Pro 5G tuli siis ennakkomyyntiin tänään. Laitteesta voit lukea enemmän täällä.

Ennakkotilaaja saa kaupan päälle 349 euron arvoisen sähköpotkulaudan, joita niitäkin valmistetaan Xiaomin nimellä. Kuten esimerkiksi yli 2000 erilaista IoT-tuotetta. Lontoon pörssissä noteerattu yhtiö on iso peluri monella kulutus-, kodin- ja viihdetekniikan sektorilla.