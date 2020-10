Älypuhelimen äly perustuu pitkälti antureihin

Premium-luokan älypuhelimissa on nykyään toistakymmentä erilaista anturia, joihin laitteiden äly pitkälti perustuu. Hyvä esimerkki on Samsungin uusi Note 20 Ultra, johon STMicroelectronics on päässyt toimittamaan useita antureita.

Älypuhelimen kamera osaa nykyään tuottaa hyvin luonnollisia bokeh-efektejä eli kuvassa tausta on sumennettu. Sumentaminen tapahtuu kuvaprosessorilla, mutta se tarvitsee tuekseen mahdollisimman tarkan tiedon siitä, kuinka kaukana laitteesta eri objektit kuvassa ovat.

Note 20 Ultrassa kohteiden etäisyyksiä mittaa – samalla ensimmäistä kertaa älypuhelimessa – ST:n lentoaikaa mittaava FlightSense-perheen ToF-anturi, joka osaa skannata eri alueita ja useita kohteita samanaikaisesti. Mittaus perustuu 940 nanometrin laserpulsseihin ja kohteiden etäisyys lasketaan 60 kertaa sekunnissa aina kolmeen metriin asti.

Toinen nykyään tärkeä ominaisuus kameroissa on kuvanvakautus. Note 20 Ultralla siitä huolehtii ST:n uusin 6-akselinen liikeanturi. Se mittaa sekä kulmanopeutta että kiihtyvyyttä ja pitää kameran kuvan vakaana liikkeessäkin.

Saman anturin informaatiota käytetään tunnistamaan eleitä puhelimen S Pen -kynässä. Anturille integroitu koneoppimislogiikka oppii analysoimaan käyttäjänsä eleitä.

Lisäksi ST kertoo, että Note 20 Ultrassa käytetään sen ilmanpaineen anturia korkeuden mittaamiseen. Anturin tuottamaa informaatiota voidaan käyttää esimerkiksi monissa liikuntasovelluksissa.

Note 20 Ultrassa on toki antureita monilta muiltakin valmistajalta. Laitevalmistajan tehtävä on huolehtia siitä, että eri anturien tuottamaa dataa käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi ja pienellä virrankulutuksella, jotta puhelimen akku ei kuluisi loppuun turhan nopeasti.