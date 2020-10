Seinäkin voi jäähdyttää konesalia

Saksalainen Weisstechnik on kehittänyt konesaleihin Coolwall-ratkaisun, jossa jäähdytystekniikka upotetaan väliseinän sisään. Suomessa Coolwall-ratkaisuja toimittaa Rittal. Rittalin kumppanuuspäällikkö Vesa Tarvaisen mukaan jäähdyttävä seinä sopii sekä uusiin että uudistettaviin konesaleihin, joiden joiden kokoluokka on 200–300 kilowattia ja siitä ylöspäin. Käytännössä tämä tarkoittaa minimissään 30–50 räkkikaappia.

Käytössä olevalta fyysiseltä tilalta Coolwall ei vaadi ihmeitä. - Itse huoneen ei tarvitse olla kovinkaan suuri, sillä ilmankierto ja kytkennät vaativat vain noin metrin levyisen huoltokäytävän. Ilmakierto räkkien ympärillä suunnitellaan niin, että saapuva viileä ilma ja poistuva lämmin ilma kulkevat omia reittejään, Tarvainen sanoo.

Coolwallin jäähdytysjärjestelmä perustuu vesikiertoisiin jäähdytyspattereihin, puhaltimiin ja niiden ohjausyksikköön. Suunnittelijalle ratkaisu antaa paljon valinnanvaraa, sillä puhaltimet voi sijoittaa patterien alle, päälle tai sivulle sen mukaan, millaiset tilat kohteessa on. Jokainen Coolwall-käyttöönotto suunnitellaan erikseen.

- Coolwall sallii suurempien jäähdytyspatterien sekä puhaltimien käytön. Tällöin konesaliin voidaan tuoda tehokkaammin kylmää ilmaa, eikä IT-laitteiden tarvitse rasittaa niin paljon omia pieniä puhaltimiaan, joiden virrankulutus on suuri suhteessa niiden tehoon”, Tarvainen sanoo.

Coolwallin rakenne on hyvin yksinkertainen. Seinien runko kasataan metallipalkeista, ja niiden päälle asetetaan peltilevy. Tähän metallikehikkoon jätetään sopivankokoiset aukot, joiden sisään jäähdytyskomponentit asetetaan.

Jäähdytysjärjestelmän mitoitus tehdään samalla tavalla kuin perinteisten jäähdytinlaitteiden kanssa. Ilma- ja vesiarvot täytyy olla tiedossa, ja ne määräävät, kuinka monta ja miten tehokasta laitetta tarvitaan. Itse laitteet perustuvat standardimittoihin.

Coolwall koostuu yksiköistä, joita on yhdessä konesalissa useita. Jokaisella yksiköllä on oma ohjausboksi eli sähkökeskus, jossa on tietty ohjauslogiikka.