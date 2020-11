ROHM on julkaissut erittäin pienikokoiset, autoelektroniikan AEC-Q101-standardia tukevat MOSFETit. RV8C010UN, RV8L002SN ja BSS84X ovat kooltaan vain yhden neliömillin kokoisia. Ne soveltuvat suurtiheyksisiin sovelluksiin, kuten ADAS-järjestelmät ja ECU-yksiköt.

Qualcomm aikoo joulukuun alussa esitellä uuden älypuhelimien järjestelmäpiirien lippulaivansa. Verkossa liikkuneiden testitulosten perusteella Snapdagon 875 tulee olemaan merkittävästi nykyistä 865-prosessoria tehokkaampi. Puhutaan jopa neljänneksen tehonlisäyksestä.

Ketterän ohjelmistokehityksen ja julkisen pilven asiantuntijayritys Cybercom ostaa data-analytiikan asiantuntijayrityksen Solutive Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan tuloksena syntyy noin 250 työntekijän vahvuinen uusi Cybercom Finland, joka tarjoaa kaikki tiedolla johtamisen ratkaisut datan infrastruktuurista analytiikan palveluihin.

Juniper Researchin uuden tutkimuksen mukaan teollisten IoT-yhteyksien maailmanlaajuinen määrä kasvaa kuluvan vuoden 17,7 miljardista 36,8 miljardiin vuonna 2025. Peräti 207 prosentin kasvu perustuu ennen kaikkea älyn tuomiseen tuotantolinjoille.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtaman fossiilittoman liikenteen työryhmän tuoreen suosituksen mukaan liikenteen kasvihuonepäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää, että teillämme liikkuu tuolloin 700 000 sähköautoa. Tämän hetken lukujen valoa kunnianhimoinen tavoite karkaa koko ajan kauemmaksi.

Farnell on tuonut tarjolle Raspberry Pi 400 -pöytätietokoneen. Kone integroi näppäimistön ja kaikki elektroniset komponentit samaan pakettiin. Hintaa koneella on sata dollaria eli noin 85 euroa.

Xiaomi nousi kolmannella vuosineljänneksellä globaaleilla älypuhelinmarkkinoilla kolmannelle sijalle ohittaen samalla Applen. Xiaomin kasvua siivitti nopea markkinaosuuden kasvu Intiassa ja aseman vahvistuminen Kiinan markkinoilla.

Viime vuosina autoon on lisätty älyä nopealla tahdilla. Käytännössä tämä on tarkoittanut erillisiä ECU-pohjaisia järjestelmiä, jotka on yhdistetty toisiinsa CAN-väylällä. Pian elektroniikkayksiköiden määrä pienenee merkittävästi. Mentor Graphics visioi, että autosta tulee yksi, keskitetty järjestelmä.

Raspberry Pi on yli kahdeksan vuotta vanha kehittäjien ja yhä enemmän myös ammattilaisten kehityskortti, jolla on nähty monenlaisia käyttöjärjestelmävirityksiä. Nyt Canonical on tuonut Ubuntun virallisena versiona kortille ensimmäistä kertaa.

ETN julkaisee kuukausittain useita teknisiä artikkeleita. Lokakuun kuukauden artikkeli on mittauslaitevalmistaja Anritsun erittäin tekninen artikkeli, jossa kerrotaan differentiaalisen kohinaluvun mittauksesta yhtiön VectorStar-piirianalyysaattorilla.