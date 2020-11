Sveitsiläinen paikannuspiirejä ja muita langattomia ratkaisuja kehittävä u-blox on esitellyt uuden GNSS-alustan, jolla voidaan tuoda jatkuva paikannus myös puettaviin laitteisiin, kuten älykelloihin. M10-alustan uudet ratkaisut mahdollistavat paikkatiedon tuottamisen jopa alle 15 milliwatin tehonkulutuksella.

Infineon Technologies tukee robotiikka- ja automaatioteollisuutta huoltovapaiden moottorikäyttöisten taajuusmuuttajien toteuttamisessa. Yhtiö on esitellyt uuden .XT-liitäntätekniikalla varustetun 1200 voltin CoolSiC-MOSFETin, jonka avulla voidaan toteuttaa servomoottori passiivisella jäähdytyksellä eli ilman tuuletinta.

Vodafone kertoo vaihtavansa 2600 tukiasemaa Walesissa ja Lounais-Englannissa avoimiin, O-RAN-pohjaisiin laitteisiin. Samalla Vodafone siivoaa verkkoaan Huawein laitteista brittihallituksen vaatimusten mukaisesti. Vodafone UK:n teknologiajohtaja Scott Pettyn mukaan O-RAN-konseptissa on kaksi tärkeää ominaisuutta: laitteiston ja ohjelmiston irrottaminen toisistaan ja eri valmistajien laitteiden välinen yhteentoimivuus.

PCISIG-järjestö uutisoi, että tuleva PCIe 6.0 -tekniikan standardi on ehtinyt versioon 0.7. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tekniset speksit on lyöty lukkoon. Lopullinen standardi saadaan näin julkistettua ensi vuoden aikana.

Älypuhelimien näyttöihin etsitään nyt uusia ratkaisuja kovaa vauhtia. Korealainen LG on kehittänyt rullattavalla näytöllä varustettua mallia jo pitkään ja nyt sitä ollaan tuomassa markkinoille. LG on jo rekisteröinyt laitteelle tuotenimen: LG Rollable.

Englantilainen Sondrel on ilmoittanut saaneensa valmiiksi tähän asti suurimman asiakaspiirinsä. Yhteensä 200 suunnittelijaa on olut työstämässä piiriä, jolla on yli 30 miljardia transistoria, 40 miljoonaa flipflop-kiikkua ja ja 23 tuhatta I/O-liitinnystyä.

Samsung Electronics julkistaa SmartThings Find -palvelun, joka auttaa Galaxy-laitteiden nopeassa ja vaivattomassa paikantamisessa. Laitteet löytyvät BLE- ja UWB-tekniikoiden avulla, vaikka ne eivät olisikaan verkossa. Uusi palvelu on osa Samsungin SmartThings-sovellusta.

Kyberturvallisuuskeskus julkaisi lokakuun lopussa Kybermittarin, jonka avulla yritysten ja organisaatioiden johto saa selkeän näkymän toimintansa kannalta tärkeiden kyberkyvykkyyksien kypsyystasoon. Mittari paljastaa, millä tasolla kyberriskien tunnistaminen, suojautuminen, havainnointi, reagointi ja palautuminen ovat organisaatiossa.

USB4-standardi hyväksyttiin jo viime vuonna, mutta toistaiseksi markkinoille ei ole saatu uutta väylää tukevia laitteita. Pian USB4-vyörytys on kuitenkin alkamassa. Bizlink on esitellyt ensimmäisen kaapelinsa, joka tukee nopeampaa USB4-datansiirtoa.

Koronapandemialla on ollut valtavia vaikutuksia maailman energiataloudelle. Energiankäyttö on vähentynyt noin 5 prosenttia ja investoinnit noin 20 prosenttia, eikä vastaavaa ole nähty toisen maailmansodan jälkeen. Samaan aikaan maailmanlaajuisten päästöjen määrä on pienentynyt noin 7 prosenttia.