Standardointijärjestö JEDEC julkisti DRAM-muistien DDR5-määritykset heinäkuussa 2020. Moni valmistaja on jo esitellyt tulevien muistien protoja, mutta nyt tiedetään, milloin viimeistään uusi DRAM-tekniikka tulee markkinoille. Syksyllä 2021.

Nokian ja Telefónican uudessa tutkimuksessa todettiin, että 5G-verkot ovat jopa 90 prosenttia energiatehokkaampia liikenneyksikköä kohden kuin vanhat 4G-verkot. Kolmen kuukauden ajan tehty tutkimus keskittyi Telefónican verkkojen tukiasemien eli RAN-osien energiankulutukseen.

Amazon Web Services on pilvipalvelujen kiistaton ykkönen. Sen hallussa on jo 45 prosenttia pilvipalvelujen markkinoista. Eilen käynnistyneen re:invent-kehittäjätapahtuman avauksessa pääjohtaja Andy Jassy kuitenkin korosti, että asema on tullut johtamisella.

Amazon Web Services aloitti eilen kolme viikkoa kestävän re:Invent-kehittäjätapahtumansa. Virtuaalisen konferenssin alla AWS esitteli laajennuksen, jonka avulla MacOS-koodia voidaan ajaa natiivisti yhtiön E2C-pilvipalvelussa.

Qualcomm käynnisti tänään Snapdragon Tech Summit -virtuaalitapahtuman, jonka ykkösuutisena se julkisti seuraavan polven lippulaivapiirinsä. Snapdragon 888 on tärkeä piirisarja, sillä ensi vuonna markkinoille tulevat Android-huippumallit perustuvat siihen.

Alihankintateollisuuden ykköstapahtumana paikkansa vakiinnuttanut Tampereen Alihankinta järjestetään ensi viikolla kolmipäiväisenä virtuaalitapahtumana. Siihen on etukäteen ilmoittautunut 250 yritystä.

Tämän vuoden lopulla 5G-verkkojen ulottuvilla elää jo miljardi ihmistä. Vuoden lopulla 5G-tilaajia on jo 220 miljoonaa, arvioi Ericsson uudessa Mobility Report -raportissaan. Kiinassa näistä on 80 prosenttia eli 175 miljoonaa.

VTT kehittää eurooppalaisten tutkimuspartnereiden kanssa kestomagneettien 3D-tulostukseen soveltuvaa uutta materiaalia, jota voidaan hyödyntää sähkö- ja hybridiajoneuvojen moottoreissa. Tähtäimessä on täysin 3D-tulostettava sähkömoottori, joka olisi noin 30 prosenttia nykymoottoreita kevyempi.

Siemens-konserniin kuuluva Mentor järjestää tänään virtuaalisen U2U-käyttäjäkokouksensa. Mentor C EDAn toimitusjohtaja Joe Sawicki korosti avainpuheessaan, että tulevaisuudessa digitaalinen kaksonen on ainoa keino saada suunnittelut valmiiksi.

Koronan aikaan mietityttää usein, miten kutsua hissi tai naputella pankkiautomaattia turvallisesti. Englantilainen Touchnetix on esitellyt elegantin ratkaisun ongelmaan: sen kosketuspaneeli toimii ilman kosketusta, eleiden voimalla.