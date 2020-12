Piikarbidi on materiaali, joka lupaa mullistaa autoelektroniikan tehokomponentit. Tätä silmällä pitäen ROHM on avannut Shanghaissa laboratorion, jossa kehitetään uusia tuotteita yhdessä Arabiemiirikuntien UAES-järjestelmävalmistajan kanssa.

Belgialaisessa mikroelektroniikan IMEC-tutkimuskeskuksessa on kehitetty uudenlainen infrapunakenno, jossa pikselin koko on kutistettu vain 1,82 mikrometriin. Tekniikka on selvä edistysaskel nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.

Saksalainen SEGGER on laajentanut RISC-V-työkalujensa tarjontaa. Embedded Studio -pakettiin on lisätty juuri RISC-V-kehitystä varten suunniteltu linkkerityökalu. Sen avulla RISC-V-koodi saadaan puristettua 15 prosenttia aiempaan pienempään tilaan.

Siemens osti neljä vuotta sitten yhden EDA-alueen kolmesta suuresta, kun Mentor Graphics päätyi saksalaisomistukseen. Sen jälkeen yhtiö on toiminut brändillä Mentor – a Siemens business. Tammikuun alussa tämä muuttuu ja Mentor-nimi katoaa historiaan.

USB-latureista on löytynyt Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa vuodesta toiseen vakavia puutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. Puutteita on ollut etenkin verkkokaupoista ostetuissa tuotteissa. Tukesin tietoon on tullut myös laturien aiheuttamia tapaturmia.

Suomalainen The Qt Company on julkaissut ensimmäisen ison päivityksen Qy-alustaan yli kahdeksaan vuoteen. Uusi Qt tuo paljon uusia ominaisuuksia, uusia tekniikoita ja lisää tuen uusille 3D-grafiikkarajapinnoille.

STMicroelectronics ja Microsoft ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä kehittäjät voivat hyödyntää Microsoftin Azure RTOS -reaaliaikakäyttöjärjestelmän palveluja suoraan STM32-ohjaimilla. Käyttäjien ei tarvitse erikseen maksaa Azure RTOS -lisenssiä.

Tampereen Alihankintamessut järjestettiin täällä viikolla kolmipäiväisenä virtuaalitapahtumana. Alihankinta- ja AlihankintaHEAT -virtuaalitapahtuman live-ohjelmaa seurasi vajaat 5000 katsojaa.

5G-verkoissa mobiilisignaali tavoittaa käyttäjän yhä useammin suunnatusti. Samalla antennin määrä tukiasemassa kasvaa merkittävästi nykyisestä. Analog Devices ja Marvell ovat esitelleet ratkaisun, joka helpottaa tällaisten massiivisten MIMO-ratkaisujen toteutusta. Ratkaisu hyödyntää Marvellin kantataajuuspiirejä ja ADI:n RF-tekniikkaa.

Mikroledeihin perustuva näyttötekniikka tekee nyt tuloaan paitsi televisioihin, myös kannettaviin tietokoneisiin. Ensimmäisenä markkinoille ehtii Samsungin jättimäinen 110-tuumainen televisio. Se tulee myyntiin globaalisti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.