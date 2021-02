Android 10 portattiin avoimelle RISC-V-prosessorille

RISC-V on avoin arkkitehtuuri, jonka suosio on kasvanut sulautetuissa sovelluksissa nopeaa vauhtia. Se ei ole kuitenkaan tähän asti tukenut käyttöjärjestelmiä, jotka käyttävät 3D-grafiikkaa. Nyt tähän on tullut muutos, kun Alibaba käänsi Android 10:n RISC-V-prosessorille.

Asialla on Alibaban puolijohderatkaisuja kehittävä T-Head. He työstivät avoimesta Android 10:sta eli AOSP:stä version, joka tukee 3D-grafiikkaa ja kosketusnäyttöä.

Tuotosta demotaan T-Headin omalla RICS-V-pohjaisella prosessorilla, jonka mallimerkintä on XuanTie 910. Piirillä on kaksi RV64-ydintä, jotka toimivat 1,2 gigahertsin kellotaajuudella. Lisäksi prosessorilla on yksi 910V_ydin, jolla ajetaan vektorilaajennuskäskyjä.

Grafiikkaa näytölle piirtää yksiytiminen grafiikkaprosessori. Demossa näytön resoluutio on rajattu 920 x 1080 pikseliin.

XuanTie 910 -prosessori on valmistettu 28 nanometrin CMOS-prosessissa. Piillä se vie tlaa 15 x 15 millimetriä.

T-Headin demon voi nähdä Youtubessa.

https://www.youtube.com/watch?v=bH0sKxd0_x4&feature=emb_logo&ab_channel=cnxlinux