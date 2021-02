Langatonta latausta on yritetty kehittää RF-pohjaieksi jo pitkään, mutta tähän asti viritelmät eivät ole johtaneet kaupallisiin ratkaisuihin. Nyt kiinalainen Xiaomi on kehittänyt tekniikan, jolla älypuhelin voidaan ladata täysin langattomasti.

Operaattorit ja Gigantti ovat julkistaneet tammikuun älypuhelinmyynnin tilastonsa. Luvuissa on kaksi keskeistä trendiä, joista toinen näkyy ja toinen ei näy. 5G-puhelinten myynti kasvaa tasaisesti, mutta Huawei on kadonnut käytännössä kokonaan Suomen myyntilistojen kärjestä.

RISC-V on avoin arkkitehtuuri, jonka suosio on kasvanut sulautetuissa sovelluksissa nopeaa vauhtia. Se ei ole kuitenkaan tähän asti tukenut käyttöjärjestelmiä, jotka käyttävät 3D-grafiikkaa. Nyt tähän on tullut muutos, kun Alibaba käänsi Android 10:n RISC-V-prosessorille.

Telia on päättänyt aikataulusta, jolla yhtiön 3G-verkko poistuu käytöstä. Tarkoitus on sulkea verkko vuoden 2023 loppuun mennessä. Taajuuksia ja investointeja vapautuu 5G:lle ja muille uusille tekniikoille.

Jos tallentaa valokuvia RAW-muodossa tai 4K-videota, tarvitsee ehdottomasti nopean tallennustekniikan. Kaikista paras ratkaisu on B-tyypin CFexpress-kortti, koska se lukee ja kirjoittaa dataa PCIe-väylän yli. Transcend on esitellyt sellaisen 512 gigatavun kortin.

ETN julkaisi tammikuussa kolme teknistä artikkelia. Kuukauden artikkeliksi valitsimme congatecin artikkelin, jossa kerrotaan Intelin 11. polven Core-prosessorien eli ns. Tiger Lake -perheen tulemisesta sulautetuille korteille.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Apple oli älypuhelimien ykkönen, perässään Samsung ja Huawei. Vuodessa lista on mennyt kärjen osalta uusiksi, sillä Xiaomi on ottanut Huawein paikan.

Tietoturvayhtiö Trend Micro on esitellyt alkaneen vuoden kuumimmat uhat. Yhtiön markkinoinnista vastaavan Jon Clayn mukaan etätyöstä tulee organisaatioille iso riskitekijä. – Kotitoimistoista tulee verkkorikollisten uusia hubeja, Clay varoittaa.

Tulevaisuuden autoja on joskus nimitetty tietokoneeksi tai älypuhelimeksi pyörillä. Nyt Qualcomm tekee tästä totta. Yhtiön esittelemä neljännen polven Snapdragon Automotive Cockpit Platform yhdistää autot niin olohuoneeseen kuin toimistoon.

Emotet oli viime vuoden yleisin ja menestynein haittaohjelma. Tilastojen mukaan se oli tunkeutunut jopa joka viidenteen organisaatioverkkoon maailmassa. Kahdeksan maan poliisiviranomaiset onnistuivat yhdessä Europolin kanssa hävittämään koko verkon. Check Point kertoo, miten vakavasta haitasta oli kyse.