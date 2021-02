Aurinkopaneelit ovat nyt vaarassa taipua

Näyttää siltä, että pääkaupunkiseudulla tulee joka toinen talvi reilusti lunta. Nyt lunta alkaa olla riittävästi, ainakin näin lumihommien kannalta. Scanoffice varoittaa, että lumen painosta katolla olevat aurinkopaneelit ovat vaarassa taipua ja rikkoutua, mikäli kiinnitysjärjestelmän kehityksessä ei ole otettu lunta huomioon.

Suuri osa Suomen tasakatoilla käytettävistä aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmistä on suunniteltu lumettomiin olosuhteisiin. Lämpimien maiden teline tukee paneelia tyypillisesti vain pieneltä alueelta läheltä aurinkopaneelin kulmia tai pelkästään paneelin lyhyiltä sivuilta. Näin aurinkopaneeli pääsee taipumaan lumen painosta.

Paneelin taipuessa kennoihin syntyy mikromurtumia, jotka näkyvät vain laboratoriolaitteilla. Murtumat heikentävät paneelin tuotantoa ja aiheuttavat kennojen ylikuumentumista. Pahimmillaan aurinkopaneeli palaa puhki rikkinäisen kennon kohdalta.

Kattoturvatuotteita ja aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmiä valmistava Orima-Tuote Oy sekä Pohjoismaiden suurin lämpöpumppujen ja aurinkosähkötuotteiden maahantuonti- ja tukkuliike Scanoffice Oy kehittivät viime vuonna täysin uudenlaisen aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmän Pohjolan tasakatoille. Markkinoiden ainoana tämä tasakattoteline tukee aurinkopaneelin kehystä kauttaaltaan kaikilta neljältä sivulta, minkä ansiosta paneeli kestää ehjänä rakentamismääräysten mukaiset lumikuormat kaikkialla Suomessa.

Oriman ja Scanofficen yhteistyössä kehittämässä aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmässä aurinkopaneeli säilyy taipumattomana ja siten ehjänä maksimaalisesta lumikuormasta huolimatta. Teline on testattu 700 kilon kuormalla. Suurin rakentamismääräysten mukainen lumikuorma standardikokoista aurinkopaneelia kohden on noin 450 kiloa.

Nyrkkisääntö on, että aurinkopaneeleita ei kannata puhdistaa lumesta. Talvella valoa on niin vähän tarjolla joka tapauksessa, että puhdistamisen hyöty jää vähäiseksi. Lisäksi paneeli ja kaapelit rikkoutuvat helposti lunta poistettaessa. Toki pehmeällä harjalla paneeleita voi puhdistaa, mutta tämä tulee yleensä kyseeseen vain harjakattoisissa pientaloissa. Silloinkin työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.