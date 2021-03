OnePlus nousee nyt mestaruussarjaan

OnePlus lanseerasi tänään uuden 9-sarjan älypuhelimet. Kovin paljon salaisuuksia laitteissa ei enää perustaja Pete Laun ahkeran twiittailun jälkeen ole, mutta yksi asia on selvää: OnePlus hyppää nyt mestaruussarjaan kisaamaan Applen ja Samsungin kanssa premium-puhelimien

Pete Lau kertoi heti esittelynsä aluksi, että fanien suurimmat odotukset ovat liittyneet kameraan. Yhteistyö ruotsalaisen Hasselbladin kanssa on vastaus siihen, mikä on kiistatta ollut laitteiden isoin puute.

Hasselblad-yhteistyö alkaa värien kalibroinnilla, jatkossa ekhitetään myös linssejä ja optiikkaa yhdessä. Tämä lupaa paljon OnePlussan tulevilta malleilta. Hasselbladin John Dielen mukaan värien luonnollinen kalibrointi vaati kuukausien kehitystyön.

Hasselbladin osaaminen värien kalibroinnissa perustuu pitkään amattikuvaajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Tuloksena syntyy värejä, jotka lähimmin vastaavat sitä, minkä ihmissilmä kokee.

48 megapikselin pääkamerassa on siihen kustomoitu, yhteistyössä Sonyn kanssa kehitetty todella laaja (1/1,4 tuumaa) IMX789-sensori. Pääkamera tuo mukanaan alan johtavaa teknologiaan muun muassa 2x2 OCL -mikrolinssiratkaisun, 12-bittisen RAW-tuen, kaksi natiivia ISO-herkkyysarvoa (dual native ISO) sekä DOL-HDR -ominaisuuden. 4K-videota pääkenno kuvaa 120 ruudun sekuntinopeudella. Tämä vie hidastusvideotkin uudelle tasolle.

50 megapikselin ultralaajakulmakenno on Sonyn 1/1.56-tuumainen IMX766-anturi. Freeform-linssiteknologia hyödyntää erilaisia kulmia linssissä korjaten näin siihen osuvaa valoa samalla vähentäen laajakulmakuvien reunojen epämuodostuneisuutta. Ultralaajakulmakamera mahdollistaa myös korkealaatuiset makrokuvat.

8 megapikselin telekamera tarjoaa 3,3-kertaisen zoomin optisella kuvanvakaimella (OIS). Digitaalinen suurennus on 30-kertainen. Monochrome-kamera työskentelee yhdessä pääkameran kanssa tuoden mustavalkokuviin yksityiskohtia.

Kamerasta löytyvä Hasselblad Pro -tila tuo mukanaan mahdollisuuden parantaa ja sulavoittaa myös kuvien jälkikäsittelyä. Hasselbladin kuvankäsittelyohjelmistoon perustuvan uuden käyttöliittymän avulla pääsee hienosäätämään esimerkiksi kuvien ISO-arvoa, tarkennusta, valotusaikaa ja valkotasapainoa. Kameralla voidaan kuvata älypuhelimista tutun 10-bit RAW-signaalin sijaan 12-bittistä RAW-formaattia, jossa on 64 kertaa enemmän värejä.

Muulta raudaltaan OnePlus 9 Pro on käytännössä parasta, mitä markkinoilla on. Sovellusprosessori on Qualcommin Snapdragon 888. 6,7-tuumainen näyttö virkistyy tuttuun tapaan 120 kertaa sekunnissa, yltää 1300 nitin kirkkauteen, tukee HDR10+-tekniikkaa. Uusittu Warp Charge 65T - lataus syöttää vartissa riittävästi virtaa koko päivän käyttöä varten. Se lataa 4500 milliampeeritunnin akun täyteen 29 minuutissa.

Langaton Warp Charge 50 Wireless -tarvitsee akun täyteen lataamiseen 43 minuuttia. Langatonta lataustelakkaa OnePlus on trimmannut 8 Pro -mallin ajoista. Siihen on lisätty USBC-liitin, joten samalla kaapelilla onnistuu molemmat lataustavat. Käytössä langaton laturi hurisee, kun tuuletin haihduttaa lämpöä ulos.

OnePlus 9 -perusmalli eroaa isoveljestään lähinnä kameran osalta. Ultralaajakulmakenno on sama kuin Pro-mallissa, pääkamerasta löytyy Sonyn IMX689 -sensori ja niiden rinnalla on harmaasävykenno.

Perusmallin näyttö on 8T-mallista tuttu tasareunainen 6,55-tuumainen ruutu, joka sekin virkistyy 120 kertaa sekunnissa. Kirkkaus yltää 1100 nitiin asti. Akku ja Warp 65T lataus ovat samat kuin Pro-mallissa. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa julkistettavat versiot tukevat 15W Qi -langatonta latausta.

Entäpä hinta? OnePlus ei enää ole isojen poikien lippulaivamallien edullisempi haastaja. Pro-malli maksaa 8+128 gigatavun muistilla 899 euroa. 12+256 gigatavun muistilla hinta hipoo tonnia eli laite maksaa 999 euroa.

Perusmallin hinnat ovat 699 euroa (8+128 gigatavua) ja 799 euroa (12+256 gigatavua.

OnePlus 9 -sarjan ennakkotilaukset alkavat tänään Elisan, Telian, DNA:n, Verkkokauppa.comin, Gigantin, Powerin, Veikon Koneen ja Jimm'sin verkkokaupoissa sekä OnePlus.comissa.

Alla muutama otos uudelle 9 Pro -mallilla.

Hasselblad Pro -kuvaustila antaa paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lopputulokseen. Manuaalinen tarkennus, ISO-arvon muuttaminen ja valotusajan säätäminen sekä valkotasapainon muuttaminen auttavat tuottamaan jo kuvaustilanteessa haluttua tunnelmaa.

OnePlus on parannellut myös Nightmode-tilaa. Kuva on otettu erittäin hämärissä oloissa, eikä lopputulos enää kellerrä.

Ultralaajakennolla pääsee jo todella lähelle ja tarkasti makrokuvissa.

Hasselblad-yhteistyön hedelmät näkyvät esimerkiksi tällaisissa harmaissa maaliskuun iltapäivissä, joissa tulos on hyvin lähellä oikeaa.

Myös otokset, joissa on sekä valoa että varjoa, toistuvat hyvin.