Raspberry Pistä tehtiin täysiverinen teollisuustietokone

Raspberry Pi on todennäköisesti kehittäjien suosituin korttitietokone, jota on myyty miljoonia. Kortin suorituskykyä on paranneltu tasaisesti ja nyt OnLogic uskoo, että kortti on valmis raskaaseen sarjaan. Pistä on tehty täysiverinen teollisuustietokone.

OnLogic julkisti tulevan Raspberry Pi -pohjaisen koneensa maaliskuussa kansainvälisenä Pi-päivänä. Koneen mitat ovat 102,5 x 129 x 38 millimetriä. Se pohjautuu Compute Module 4 -korttiin.

Sinänsä laite on varsin yksinkertainen. Raspberry Pi -moduulin lisäksi koneeseen on lisätty alumiiniset jäähdytyselementit, jotka paitsi tarjoavat tehokkaan tuulettimettoman jäähdytyksen, myös muodostavat suurimman osan järjestelmän ulkopinnasta.

Koneen ominaisuuksiksi OnLogic ilmoittaa:

Jopa 8 gigatavua LPDDR4-muistia

Jopa 32 gigatavua eMMC-tallennustilaa

M.2 2280 SATA -väylä lisämuistille

Liitännät: 2xGbE LAN, 1x RS-232/422/485 -portti, 1 MicroUSB, 3x USB-liitännät, 1 MicroHDMI-liitäntä näytölle

Kortti tulee markkinoille myöhemmin tänä vuonna. Lisätietoja täältä.