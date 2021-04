Vielä ehdit: OnePlus 9 -kisaa jäljellä kaksi viikkoa

ETN julkaisee toukokuussa uuden tehoelektroniikkaan keskittyvän ETNdigi-erikoislehden. Tilaa nyt lehti sähköpostiisi, niin osallistut samalla upean OnePlus 9 -puhelimen arvontaan. Kisaa on jäljellä kaksi viikkoa.

Uusi ETNdigi on vahvasti painottunut tehoelektroniikkaan. Erityisen vahvasti ovat esillä uudet, ns. laajan kaistaeron materiaalit kuten galliumnitridi ja piikarbidi. Monissa sovelluksissa ne ovat jo alkaneet korvata vanhoja piipohjaisia komponentteja ja ETNdigi kertoo, miksi näin on.

Tilaa nyt tuleva ETNdigi-lehti sähköpostiisi. Se onnistuu tilaamalla uutiskirjeemme osoitteessa etn.fi/tilaa. Muista riittävät yhteystiedot. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa milloin haluaa. Arvontaan osallistuvat myös nykyiset tilaajat!

Tilaajien kesken arvotaan toukokuussa uusi OnePlus 9 -älypuhelin. Laitteessa on viimesyksyisen 8T-mallin tapaan 6,55-tuumainen tasareunainen näyttö, joka virkistyy 120 kertaa sekunnissa. Hasselblad-kameramoduuli pitää sisällään kolme kennoa: pääkenno, laajakuva ja harmaasävykenno.

OnePlus 9 on myös hyvä esimerkki tehoelektroniikan edistymisestä. Puhelimen akku on jaettu kahteen kennoon, joita ladataan samanaikaisesti. Näin latausteho on saatu nostettua 64 wattiin. OnePlus 9 on tarjolla kahtena eri versiona. 8+128 gigatavun muistilla hintaa on 699 euroa, 12+256 gigatavun muistilla 799 euroa. Isoa eroa Pro-huippumalliin ei ole, vaan myös perus-9 tuo käyttöön erinomaisen näytön, tämän hetken nopeimman Android-prosessorin eli Snapdragon 888 -piirin sekä erittäin nopean latauksen.