Simulink- ja MATLAB-sovelluksia suoraan sulautettuihin

Green Hills Software ja Mathworks ovat esitelleet yhteistyötään, jonka seurauksensa suunnittelijat voivat helposti ja tehokkaasti kehittää ja ottaa käyttöön Simulink- ja MATLAB-sovelluksia sulautettujen prosessorien suunnitteluissa.

Kyse on Green Hillsin MULTI Toolbox for Embedded Coder -työkaluista. Integraatio yhdistää Mathworksin ohjelmistokehitystuotteet sulautettujen suorittimien kehitysympäristöön.

MULTI Toolbox for Embedded Coder on työkalu, jossa kehittäjät voivat luoda Simulink- ja MATLAB-malleja ja generoida niistä C / C ++ -lähdekoodin. Tämän jälkeen MULTI kokoaa, yhdistää ja ajaa optimoidut binäärikoodit joko oikeassa kohdeprosessorissa tai MULTI-alustan integroidussa simulaattorissa.

MULTI palauttaa tulokset Simulinkille, jolloin käyttäjä voi visualisoida tulokset tai vahvistaa ohjelmallisesti, että työaseman Simulink-algoritmien tulokset vastaavat sulautetussa prosessorissa suoritettuja todellisia tuloksia.

Kun ohjelma on valmis, käyttäjät voivat suorittaa, virheenkorjata ja analysoida ohjelmaa missä tahansa sen suorittamisen vaiheessa MULTI- ja TimeMachine-debuggerin avulla. Suunnittelijat voivat esimerkiksi ajaa ohjelmakoodia eteen- tai taaksepäin (tarkastellakseen muuttujien käyttäytymistä), tarkistaa INTEGRITY-, µ-velOSity- ja AUTOSAR-RTOSIen toiminnan sekä Linux- tai muiden käyttöjärjestelmien toiminnan, tarkistaa MISRA C / C ++ -sääntöjen noudattamista, tehdä ajonaikaista virheentunnistusta ja optimoida koodin suorituskykyä.

MULTI ja sen C/C ++ -työkaluvuo on sertifioitu korkeimmilla turvallisuustasoilla ja -standardeilla, mukaan lukien autoteollisuuden ISO 26262 ASIL D, teollisuuden IEC 61508 SIL 3 ja rautateiden EN 50128 SIL 4.

Työkalu tukee tuhansia 32- ja 64-bittisiä sulautettujen prosessoreita johtavilta prosessorivalmistajilta. Nykyiset asiakkaat, jotka jo käyttävät MULTI v6 / v7- ja MathWorks Simulink-, MATLAB- ja Embedded Coder R2021a -tuotteita, voivat ladata työkalupaketin ilman lisäkustannuksia MathWorks-sivustolta.