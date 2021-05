Ensto lisäsi latauspisteen omakotitalon sähkökeskukseen

Omakotitaloa rakentavan kannattaa jo varautua siihen, että seuraava automalli tarvitsee oman latauspisteensä. Ensto on nyt esitellyt Esteri-ulkomittauskeskusten sarjaan mallin, joka sisältää sähköauton latausaseman. Sen ansiosta pihalle ei tarvita enää erillistä laitetta auton lataukseen.

Uuden keskuksen lataustekniikka on tuttua Ensto One Home -latausasemasta. Kiinteä 5 metrin kaapeli (Type 2) tarjoaa 16A/3,6kW tehon ei käytännössä akun lataus täyteen kestää yön yli. Latausvirtaa on helppo säätää välillä 6A-16A mobiilisovelluksella.

Latauslaitteessa on sisäänrakennettu DC-vuotovirran valvonta. Mittauskeskus perustuu hiljattain esiteltyyn EVO50.06-ELY-mittauskeskukseen. Keskuksen voi ottaa käyttöön jo talon rakennus työmaalla, sillä siinä on kiinteä jalusta, jonka voi kiinnittää kiskoistaan esimerkiksi kuormalavaan. Lisäksi rakennusaikana tarvittavat pistorasiat on erotettu omaan tilaansa.