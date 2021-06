Microsoft piilottaa kameran näyttöön logon alle

Näyttöön integroidut kamerat ovat nyt iso kehitysalue mobiililaitteissa. Syitä on monia, mutta suurimpana on tarve maksimoida näytön koko. Tämän hetken trendi etukameroissa on reikä näytössä, mutta Microsoft kehittää kameraa, joka olisi piilotettu näytön yläreunaan logon alle.

Hollantilainen LetsGoDigital-sivusto raportoi viime lokakuussa WIPOon jätetystä patenttihakemuksesta, jossa esitellään ”logokamera”. Patenttihakemus julkistettiin pari viikkoa sitten.

Hakemuksesta käy ilmi, että kamerassa olisi neljä kennoa, yksi jokaiselle RGBY-värille. Tämä kasvattaa kameran väriavaruutta. Kekseliästä logokamerassa on se, että kun kamera ei ole päällä, sen tilalla näkyy Microsoftin ikoninen logo.

Logokameran toteutus edellyttää, että näyttöön porataan pieniä reikiä, joista valo pääsee kennoihin. Patenttihakemuksen mukaan samaa rakennetta voidaan käyttää myös takakameraan.

Arvioiden mukaan Microsoft voisi käyttää tekniikkaa parantamaan Surface-läppäreiden luvalla sanoen vaatimatonta etukameraa. Toinen mahdollinen kohde on yhtiön Android-tablettien linja, jonka uusin laite on huhtikuussa julkistettu Surface Duo.

Lue lisää LetsGoDigitalin sivuilta. Sieltä löytyy myös linkki MS:n logokameran dokumentaatioon.