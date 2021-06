Litiumioniakkujen kierrätysyritys sai lisärahaa

Business Finland on myöntänyt BATCircle 2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortiolle noin 10,8 miljoonan euron jatkorahoituksen. Vuonna 2019 perustetun konsortion tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden, metalliteollisuuden ja akkukemikaalien valmistusprosesseja sekä lisätä litiumioniakkujen kierrätystä. Aalto-yliopiston johtamassa yhteistyössä on mukana 6 tutkimuslaitosta ja 15 yritystä.

Akkumetallien tarve kasvaa vauhdilla kuluttajaelektroniikan, sähköautojen ja sähkön varastoinnin yleistymisen takia. Esimerkiksi kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että energiasektorille kriittisten metallien tarve nelinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä, jos Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteista halutaan pitää kiinni.

BATCircle 2.0 -hankkeen päämääränä on kehittää suomalaista akkumetallialaa ja vähentää Euroopan riippuvuutta raaka-aineiden ja valmiiden akkujen tuonnista. Tavoite on, että Suomeen syntyisi jopa miljardin euron akkutoimiala.

- Tähtäämme siihen, että kotimaisen akkumetalliekosysteemimme imussa kasvaa kiertotalouden periaatteita noudattava koko Euroopan laajuinen ekosysteemi, jossa Suomen asema veturina vahvistuu edelleen, sanoo Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun professori Mari Lundström.

Konsortion tavoitteena on vahvistaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa on jo saavutettu lupaavia tuloksia muun muassa litiumioniakkujen raaka-aineiden jalostusprosessien ja kierrätyksen tehostamisessa. Tutkijat ja yritykset ovat myös tutkineet laajasti Suomen maaperän akkumineraalipotentiaalia ja sen tulevaisuuden hyödyntämismahdollisuuksia, parantaneet akkumateriaalien tuotantoprosesseja ja

BATCircle-yhteenliittymän muodostavat: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Geologian tutkimuskeskus (GTK), VTT, Boliden Harjavalta Oy, Suomen Malmijalostus Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Metso Outotec Oyj, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Terrafame Oy, Umicore Finland Oy, AkkuSer Oy, BroadBit Batteries Oy, Oy Fennoscandian Resources Ab, FinnCobalt Oy, Keliber Technology Oy, Latitude 66 Cobalt Oy, Mawson Oy ja X-Ray Minerals Services Finland Oy.

Kuva: Valeria Azovskaya / Aalto-yliopisto