Voisiko talon betonielementti toimia akkuna?

Göteborgilaisessa Chalmersin teknisessä korkeakoulussa on kehitetty rakennusmateriaali, jota voidaan hyödyntää energiavarastona. Karkeasti ajatellen kyse on sementistä, joka toimii myös akkuna. 10 tai 20 kerrosta korkean kerrostalon seinät voivat olla jättimäinen akku.

Kestävien rakennusmateriaalien jatkuvasti kasvava tarve asettaa suuria haasteita tieteelle. Tutkija Emma Zhang liittyi Chalmersin ja professori Luping Tangin etsimään tulevia rakennusmateriaaleja jatko-opiskelijana. Monien vuosien yhteistyön jälkeen he ovat nyt onnistuneet kehittämään maailman ensimmäisen ladattavan sementtipariston.

Akun konsepti koostuu sementtipohjaisesta seoksesta, johon hiilikuitu sekoitetaan johtavuuden ja taivutuslujuuden aikaansaamiseksi. Seokseen on upotettu metallipäällystetty hiilikuitukangas.

- Aiemmin julkaistujen sementtiparistojen tekniikkaa koskevien tutkimusten tulokset osoittavat, että paristojen teho on hyvin heikko, joten tajusimme, että meidän on ajateltava ongelma uusiksi. Kehittämäämme konseptia - joka on myös ladattava - ei ole koskaan kokeiltu aiemmin. Mutta meillä on nyt menetelmä, joka toimii hyvin laboratorion mittakaavassa, sanoo Emma Zhang.

Luping Tangin ja Emma Zhangin tutkimus on johtanut ladattavaan sementtiparistoon, jonka keskimääräinen energiatiheys on 7 wattituntia neliömetriä kohti (tai 0,8 wattituntia litrassa). Energiatiheyden mittaria käytetään kuvaamaan kapasiteettia, ja konservatiiviset arviot suorituskyvystä viittaavat kymmenkertaiseen parannukseen verrattuna aikaisempiin yrityksiin kehittää vastaavia käsitteitä. Energiatiheys on kuitenkin pieni verrattuna nykypäivän kaupallisiin paristoihin. Etuna ratkaisulla on se, että kerrostalon seinässä akusta tulee valtavan kokoinen.

