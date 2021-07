Maailman pienin digikamera painaa yhden gramman

Itävaltalaiset AT&S ja ams OSRAM ovat kehittäneet digikameran, jota kehutaan maailman pienimmäksi. Kenno on pienempi kuin riisinjyvä, kevyempi kuin postimerkki ja neliömillin kokoisena ja gramman painoisena se voidaan integroida käytännössä mihin tahansa, kuten endoskooppeihin.

Lopulta elektroniikassa on aina ollut kyse miniatyrisoinnista. Laitteiden on oltava jatkuvasti pienempiä, ja ylimääräisille tai tehokkaammille komponenteille ja uusille ominaisuuksille pitää saada jatkuvasti lisää tilaa. Erityisesti lääketieteellisissä laitteissa miniatyrisoinnilla on tärkeä ominaisuus: mitä pienempiä diagnoosiin tai hoitoon käytettävät laitteet ovat, sitä helpompia ja miellyttävämpiä ne ovat potilaan kannalta.

Kameran anturin on kehittänyt ams OSRAM. Se pystyy ottamaan teräviä kuvia 100 000 pikselin tarkkuudella. Anturi tarjoaa suoraan digitaalisen videolähdön, joten se mahdollistaa esimerkiksi kaikenlaisen visuaalisen tunnistamisen mobiilisovelluksissa.

NanEye-nimen saaneelle kameralle on laaja valikoima sovelluksia, kuten silmien seuranta VR-suojalasissa, mutta sitä voidaan käyttää myös lääketieteen alalla. NanEye-kamera on integroitu esimerkiksi endoskooppisiin tutkimuksiin käytettävään kamerapäähän.

Nanokokoinen kamera perustuu pitkälti AT&S:n kehittämään ECP-kotelointitekniikkaan (Embedded Component Packaging). Se mahdollistaa sekä aktiivisten että passiivisten komponenttien integroinnin laminaattipohjaisiin alustoihin. Sen sijaan komponentit ladottaisiin piirilevylle, ne integroidaan piirilevyyn.

ECP:tä varten AT&S on kehittänyt oman erityisen prosessinsa. Kun komponentit on integroitu hartsikerrokseen erityisissä valmistusvaiheissa, ne liitetään toisiinsa kuparilla täytetyillä, laserilla poratuilla mikroläpivienneillä. Tämä eliminoi juotosliitokset sulautetuissa komponenteissa. ECP-tekniikalla piirilevyyn voidaan integroida useampia komponentteja samalla, kun lopputuotteen koko pysyy samana.