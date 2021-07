Sähköauton akuston lataaminen on tällä hetkellä suurin sähköautoilua hidastava tekijä. Saksalainen Tesvolt on esitellyt ongelmaan uuden ratkaisun: induktiivisen langattoman lataamisen, joka voisi syöttää akkuun virtaa ajon aikana tienpinnasta 200 kilowatin teholla.

Markkinoilla on aina ollut kovaa käyttöä kestäviä älypuhelimia, mutta ne ovat aina olleet vähän kömpelöitä. HMD Global on esitellyt uuden XR20-mallin, joka uudistaa ajatuksen ns. rugged-laitteesta. HMD:n tuotepäällikkö Adam Fergusonin mukaan laite tuo kestävyyden tavallisille käyttäjille.

Koodaajille työkaluja kehittävä tshekkiläinen JetBrains on kysellyt kehittäjien suosituimpia ohjelmointikieliä. Uusimmassa kyselyssä Javascript jatkaa edelleen suosituimpana. Samalla Pyhton näyttää nousseen pysyvästi javan ohi.

Teollisuuden IoT:n yleistyessä pyrkimyksenä on saada suoritettua yhä enemmän toimintoja yhdellä sirulla useiden erillispiirien sijaan, koska tällöin säästetään materiaalikuluissa, sirun pinta-alan koossa ja suunnittelukuluissa. Hyvä esimerkki on mikro-ohjain, johon on integroitu Wi-Fi-yhteys prosessorin ja GPIO:n välille sovellusten erilaisten tarpeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Itävaltalaisen ams:n nykyään omistama ledipioneeri OSRAM on esitellyt uuden kvanttipistetekniikan, jonka avulla voidaan tehostaa sekä ledien tehokkuutta eli valovoimaa, että hyötysuhdetta. Tekniikan avulla OSRAM puristaa ledistä yhdellä watilla yli 200 lumenin valovoiman.

Arm on kehittänyt 32-bittisen mikro-ohjaimen, joka on toteutettu kokonaan taipuisalle, muoviselle alustalle. Nature-lehdessä esitelty erikoisuus on saanut nimekseen PlasticArm.

OnePlus nauttii Suomessa suurta suosiota ja viime syksynä esitelty edullisemman hintaluokan Nord-malli on ollut maamme myydyin 5G-puhelin. Nyt yhtiö esittelee hittipuhelimen seuraajan. Nord 2 tuo lisää ominaisuuksia samoilla hinnoilla kuin edeltäjänsä. Konseptille voi ennustaa menestystä myös tällä kertaa.

Yksityinen Environmental Working Group -järjestö vaatii Yhdysvaltain tietoliikennekomissiota kiristämään selvästi kännykkäsäteilylle asetettuja säteilyraja-arvoja. EWG:n mukaan lapsille asetettujen SAR-rajojen pitäisi olla satoja kertoja nykyisiä tiukemmat.

Huawein uusia puhelimia on tällä hetkellä vaikea ostaa lännessä, mutta yhtiön Kirin-sovellusprosessorit ovat olleet iso menestys. Kiinalaisessa Weibo-palvelussa on verrattu Kirin-prosessorien ja Qualcommin Snapdragonin kehityksen vauhtia. Kirin vie voiton selvästi.

Qualcomm dominoi Android-puhelimien markkinoita, mutta se haluaa laajentaa asemaansa myös Wear OS -laitteissa eli ennen kaikkea älypuhelimissa. Eilen yhtiö kertoi visiostaan puettavien markkinoilla. Uusia Snapdragon Wear -piirejä on luvassa ensi vuonna.