Kesäkuussa joka viides uusi auto oli ladattava

Autoalan tutkimusjärjestö JATO Dynamicsin kesäkuun tilastot kertovat, että Euroopan autokanta sähköistyy. Kesäkuussa ladattavien autojen osuus nousi 18 prosenttiin uusista rekisteröidyistä malleista. Vuodessa osuus kasvoi 10 prosenttiyksikköä. Kesän hitti Euroopassa oli Tesla 3.

Tilaston mukaan Euroopassa rekisteröitiin kesäkuussa 1 268 683 uutta henkilöautoa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2020. Tästä kasvusta huolimatta markkinoiden elpyminen on hidastunut merkittävästi maaliskuun ja tämän vuoden toukokuussa. Myynti on edelleen sevästi kesäkuun 2019 lukuja hitaampaa.

Vuonna 2018 kesäkuussa Euroopassa myytiin 1,6 miljoonaa uutta henkilöautoa. JATOn analyytikko Felipe Munozin mukaan on edelleen epävarmaa, saavuttavatko markkinat koronavirusta edeltävän tason vai eivät. Jos markkinoilta etsii positiivisia merkkejä, sellaisena voidaan pitää sekä hybridi- että täyssähköautojen myynnin kasvua. Joka viiden kesäkuussa myyty uusi auto oli ladattava.

Täyssähköautoja myytiin kesäkuussa 126 000 kappaletta, ladattavia hybridejä 104 000. Suurimmat sähköautojen valmistajat olivat Fiat, Tesla, Skoda, Volkswagen ja Ford. Selvästi suosituin täyssähköauto oli Teslan 3-malli, jota myytiin 25697 kappaletta. Vuoden aikana mallin myynti kasvoi Euroopassa huikeat 262 prosenttia. Toki lähtötaso ei ollut kovin korkea.

Tesla 3:n huikea myyntimenestys tarkoitti, että malli nousi kesäkuussa Euroopan toiseksi myydyimmäksi automalliksi. Sen edelle kiilasi vain bensiinivoimainen Volkswagen Golf. Toisesi suosituin sähköauto oli Renault Zoe, jota myytiin reilut 8200 kappaletta. VW:n uutta ID.3 -sähköautoa myytiin lähes 7000 kappaletta. Sisarmalli ID.4 ylsi 6300 myytyyn kappaleeseem.

Sähköautojen menekkiä nostaa jatkossa myös eilen voimaantullut EU:n puhtaiden ajoneuvojen hankintadirektiiviin (Clean vehicles directive, CVD). Suomessa laki velvoittaa julkista sektoria niin, että uusista autoista 38,5 prosenttia täytyy olla päästöttömiä. Kaupungit, kunnat ja valtionyhtiöt joutuvat näin ostamaan suuria määriä sähköautoja. Tämä näkynee julkisten organisaatioiden työsuhdeautojen nopeana sähköistymisenä.