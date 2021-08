Kiinalaisyritys ratkaisi natriumakun ongelman

Kiinalainen CATL eli Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. tunnetaan suurena litiumioniakkujen valmistajana. Nyt yhtiö on esitellyt ensimmäisen kaupallisen natriumiin perustuvan akku- ja paristotekniikan.

Yhtiö esitteli innovaationsa omassa Tech Zone -tapahtumassaan. Akkutekniikan kehityksessä on pitkälti kyse materiaalien kehityksestä, mikä näkyy myös CATL:n lanseerauksessa.

Natriumioniakun toimintaperiaate on samanlainen kuin litiumioniakun. Natriumionit siirtyvät myös katodin ja anodin väliin. Verrattuna litiumioneihin natriumioneilla on kuitenkin suurempi tilavuus ja korkeammat vaatimukset rakenteellisen vakauden ja materiaalien kineettisten ominaisuuksien suhteen. Tästä on tullut pullonkaula natriumioniakkujen teollistumiselle.

CATL on omistautunut natriumioniakkujen elektrodimateriaalien tutkimukseen ja kehittämiseen jo vuosien ajan. Katodimateriaaliksi valikoitiin uusi materiaali, jolla on suurempi ominaiskapasiteetti. Siinä elektronit on järjestetty uudelleen, mikä ratkaisu pitkään natriumakkuje vaivanneen kapasiteetin nopean heikkenemisen ongelman. kiertokulussa. Anodimateriaalien osalta CATL on kehittänyt huokoisen hiilianodin, joka mahdollistaa natriumionien runsaan varastoinnin ja nopean liikkeen.

CATL:n ensimmäisen sukupolven natriumioniakkujen etuja ovat muun muassa korkea energiatiheys, pikalataustoiminto, erinomainen lämmönkestävyys, erinomainen suorituskyky alhaisissa lämpötiloissa ja korkea integrointitehokkuus . Natriumioniakun energiatiheys voi saavuttaa jopa 160 Wh/kg. Akun voi ladata 80 prosentin kapasiteettiin 15 minuutissa huoneenlämpötilassa. Lisäksi -20 asteen lämpötilassa akun kapasiteetista säilyy yli 90 prosenttia.

Ensimmäisen sukupolven natriumioniakkuja voidaan käyttää erilaisissa kuljetussovelluksissa, erityisesti alueilla, joilla on erittäin alhaiset lämpötilat, joissa sen merkittävät edut tulevat ilmeisiksi. Sitä voidaan myös mukauttaa joustavasti kaikkien energianvarastointia koskevien skenaarioiden sovellustarpeisiin.