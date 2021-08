COM-korttistandardeja hallinnoiva PICMG-konsortio on julkistanut liitäntästandardin uusimmille palvelinluokan tehon sulautettuihin tuoville COM-HPC-korteille. PMI-standardi (Platform Management Interface) määrittelee, miten saavutetaan yhteensopivuus eri toimittajien moduulien ja kantakorttien välillä.

Kiinalainen CATL eli Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. tunnetaan suurena litiumioniakkujen valmistajana. Nyt yhtiö on esitellyt ensimmäisen kaupallisen natriumiin perustuvan akku- ja paristotekniikan.

COVID-19-kolhu Euroopan puolijohdemarkkinoilla näyttää olevan ohi. DMASS-järjestön mukaan eurooppalaisten puolijohdejakelijoiden myynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 2,3 miljardiin euroon eli 25,2 prosenttia vuodentakaista suuremmaksi.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat kertovat, että Trickbot oli heinäkuussa maailman yleisin haittaohjelma jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Toiseksi yleisin, Snake Keylogger, ylsi globaaliin kärkikymmenikköön ensimmäistä kertaa. Suomalaisia piinasi logistiikkayritykseksi naamioituva Flubot.

Koronapandemia iski viime vuonna lujaa autojen valmistukseen, eivätkä volyymit ole vieläkään nousseet pandemiaa edeltävälle tasolle. Elektroniikan lisääntyminen ajoneuvoissa tarkoittaa kuitenkin sitä, että tänä vuonna niihin myydään enemmän mikro-ohjaimia kuin koskaan aikaisemmin.

FlyFocus-yhtiön kehittämä drone voi valvoa kohteita lähes loputtoman pitkään. Normaalisti se leijuu valvottavan alueen yläpuolella kytkettynä liekakaapeliin, josta se voidaan vapauttaa jopa puolen tunnin vapaaseen lentoon. Pitkä lentoaika suurillakin hyötykuormilla on mahdollista Vicorin kehittämien DCM-moduulien ansiosta.

Jos katsoo myydyimpiä pelinäyttöjä, virkistystaajuus on kasvanut ja vasteajat kutistettu parhaimmillaan yhteen millisekuntiin. Silti uusin liitäntästandardi puuttuu useimmista edelleen. HDMI 2.1 alkaa vasta nyt vallata markkinoita.

Vielä pari vuotta sitten Huawei oli kovaa vauhtia nousemassa maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi. Sen jälkeen sen rattaisiin on asetettu amerikkalaiskapula toisena jälkeen. Nyt toinen kiinalainen valmistaja on kuitenkin noussut Samsungin ja Applen ohi markkinajohtajaksi.

AMD on ollut kovassa nousukiidossa viime vuoden, eikä vähiten kovimman kilpailijan Intelin vaikeuksien takia. Nyt Intel on nousemassa takaisin jaloilleen, mutta vastassaan sillä on vahvistunut AMD, joka haluaa kasvattaa rooliaan yritysten it-toimittajana. Yhtiön Euroopan myynnistä Euroopassa vastaava Roger Benson selventää.

Taiwanilainen Mediatek on esitellyt kaksi uutta 5G-piiriä keskihintaluokan älypuhelimiin. Dimensity 920- ja 810-piirit on valmistettu 6 nanometrin prosessissa. Arm Cortex-A76-ytimiin perustuvat suorittimet nostavat taas edullisemman luokan puhelimien suorituskykyä.