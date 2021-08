PCI Express on suosituin ja käyttökelpoisin PC-liitäntä ja nyt siinä ollaan tekemässä isoa hyppäystä eteenpäin. Ennen kuin nopeampi liitäntä tulee kuluttajien käyttöön, tarvitaan kuitenkin uutta protokollaan ja äärimmäisen nopeaa signaalinkäsittelyä tukevia ohjainpiirejä. Nyt niitä on alkanut ilmestyä.

Markkinoille on nyt tullut kuudennen polven wifi-tekniikka, joka on nostanut maksiminopeudet jopa 5 gigabittiin sekunnissa. IEEE työstää kuitenkin jo seuraavaa sukupolvea, joka tunnetaan nimellä 802.11be. Sen myötä wifi-verkon nopeus kasvaa reititintä kohti jopa 30 gigabittiin sekunnissa.

Musiikin kuuntelu on siirtynyt lähes tyystin Bluetoothilla yhdistettyjen nappikuulokkeiden varaan. Niiden kehitys on ollut parina viime vuonna erittäin nopeaa ja esimerkiksi vastamelutoiminnon saa jo edullisempiinkin nappeihin. Samalla on käynyt selväksi, että mekaniikkasuunnittelu on noussut erittäin tärkeään rooliin.

Arm on ilmoittanut, että sen älypuhelinpiirit muuttuvat ensi vuonna täysin 64-bittisiksi. Tämä tarkoittaa, että puhelimet eivät enää tue 32-bittisiä sovelluksia. Mitä käyttäjän pitää tehdä maailman nyt muuttuessa 64-bittiseksi? Onneksi ei oikeastaan yhtään mitään.

Puolijohdekomponenttien saatavuus on aiheuttanut huolta maailmanlaajuisesti niin elektroniikkateollisuuden kuin koko maailmatalouden piirissä. Pyrkimyksissä palata kohti normaalia olotilaa Covid 19 -pandemian jälkeen maailman talouskehityksen tukeminen on tärkeässä asemassa useimpien hallitusten asialistalla. Kuluttajilla on säästynyt ylimääräistä rahaa kulutusta varten, kun virus on estänyt matkustelua. Mutta kulutusta hidastaa, jos pula komponenteista vaikeuttaa elektroniikkavalmistajien tuotantoa, jolloin vaikutukset hidastavat osaltaan koko maailmantalouden elpymistä.

Moni tekniikkajulkaisu - ETN siinä samassa – on ehtinyt julistaa mekaanisen kiintolevyn katoavan markkinoilta. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, eikä uusimpien markkinatietojen perusteella ole edes näköpiirissä.

CAN-väylä on ollut äärettömän suosittu. Käytännössä itä käytetään siirtämään signaaleja kaikissa liikkuvissa ajoneuvoissa. Väylän rajoitukset alkavat kuitenkin tulla yhä ilmeisimmiksi esimerkiksi ADAS-järjestelmien ja kameroiden määrän kasvaessa. Sen tilalle tulee ethernet.

5G-tekniikkaa on mainostettu ja myydään nopeammilla datayhteyksillä. Jo nyt Suomessa pääsee monin paikoin useaan sataan megabittiin sekunnissa. Ericssonin ja Mediatekin demo osoittaa, että millimetriaalloilla myös datanopeus verkkoon päin eli ns. uplink-yhteys kiihtyy melkoisesti.

Qualcomm tunnetaan älypuhelinten piirisarjoista ja modeemeista, mutta yhtiön osaamista on käytetty esimerkiksi Marsissa Ingenuity-helikopterissa. Nyt NASAn hyödyntämästä alustasta on julkistettu kolmannen polven versio. Se tuo tekoälyn mukaan droneen.

IEEE:n uusinta wifi-standardia 802.11ax:ää on laajennettu kuuden gigahertsin alueelle. Tämä 6E-määritys on tulossa käyttöön Euroopassakin ja nyt mittauslaitevalmistajat Anritsu ja ruotsalainen Bluetest tarjoavat ratkaisue 6E-laitteiden radioiden OTA-testaukseen.