Miltä kuulostaa tuhat koneoppimismalleja prosessoivaa räätälöityä ydintä yhdellä ja samalla piirillä? Avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin pohjautuen? Esperanto Technologiesin toimitusjohtaja Dave Ditzel esitteli tällaisen piirin Piilaakson Hot Chips -tapahtumassa ja kutsui sitä ”supertietokoneeksi yhdellä sirulla”.

Ruotsalainen Epishine on kehittänyt tekniikan, jolla sisätilojen valaistuksesta saadaan generoitua riittävästi energiaa pienen elektroniikan voimanlähteeksi. Nyt Epishinen valokennoja voi ostaa Farnellin valikoimasta.

Norjalainen ABX on esitellyt uuden ABAX6-perheen yritysten telematiikkaratkaisuksi. Yhtiö haluaa panostaa ekologisuuteen, joten laitteiden suunnittelussa on otettu huomioon ekologisuus. Kaikki laitteet akkuja ja pakkauksia myöten on suunniteltu ja tuotettu ympäristöystävällisellä tavalla, ABAX kehuu.

Jos joku pääsee käsiksi luottokorttiisi ja tunnuslukuusi, hän kykenee tällä hetkellä tekemään isoa vahinkoa. Mutta älykäs koneoppimista hyödyntävä järjestelmä voisi tunnistaa, että korttia käyttää asiaankuulumaton taho. IBM on kehittänyt tällaista piiriä kolmen vuoden ajan ja nyt se on valmis.

Samsung on esitellyt Piilaakson Hot Chips -tapahtumassa, kehittäneensä markkinoiden ensimmäisen 7200 megahertsin nopeudella toimivan DDR5-muistin, jonka kapasiteetti on peräti 512 gigatavua. Nykyisiin DDR4-muisteihin verrattuna uutuus tuo 40 prosenttia paremman suorituskyvyn ja kaksinkertaisen kapasiteetin.

Puolustusjärjestelmät, merenpohjan mittausjärjestelmät ja kaukokartoitussovellukset edellyttävät tarkkaa ajoitusta tehtävän onnistumiselle. Piiritason atomikellot (CSAC, Chip Scale Atomic Clocks) varmistavat vakaan ja tarkan ajoituksen silloinkin, kun paikannussatelliittien signaalit eivät ole käytettävissä.

Schneider Electric on tuonut markkinoille Easy UPS 3L:n, joka on uusin malli 3-vaiheisen Easy UPS -laitteiden valikoimaan. Sen käyttöönotto on yksinkertainen sekä nopea ja se tarjoaa paremman sähkön saatavuuden ja ennustettavuuden keskisuurille sekä suurille liikerakennuksille, datakeskuksiin ja kevyisiin teollisuuden UPS-sovelluksiin.

ETN pääsi vierailemaan Norjan Hortenissa Norautronin tehtaalla, jossa lisätään nyt nopeasti sähköautojen Easee-laturin tuotantoa. Norautronille kotimainen laturi on jättipotti, sillä tuotantotilaa kasvatetaan koko ajan ja laturituotantoon on tulossa 5060 henkeä lisää.

Paikkatieto on yhä keskeisempi osa verkossa toimivien laitteiden sovelluksia. Aina helppoa satelliittisignaalia ei ole kuitenkaan saatavilla, joten LTE- ja 5G-standardeihin on lisätty oma paikannustekniikka. Nyt Anritsu ja Mediatek ovat esitelleet ratkaisun, jolla tätä OTDOA-paikannusta voidaan testata.

Piilaaksolainen EdgeQ on esitellyt ensimmäisen tuotteensa, joka lupaa mullistaa mobiiliverkkojen tukiasemien suunnittelun ja toteutuksen. Kyse on RISC-V-pohjaisesta piiristä, joka on täysin ohjelmoitava. Yhtiö itse kutsuu sitä ”5G-tukiasemaksi yhdellä sirulla”.