Suomalainen nanosatelliitti on lähettänyt maailman ensimmäiset 75 gigahertsin signaalit avaruudesta. Testin tarkoituksena on testata, miten korkean taajuuden signaali läpäisee maan ilmakehän.

Qualcomm on lanseerannut audiotuotteiden perheeseensä uuden koodekin. aptX LossLess on mobiililaitteiden kannalta merkittävä julkistus, sillä se mahdollistaa vihdoin CD-tasoisen äänen siirtämisen verkosta päätelaitteeseen ja aina nappikuulokkeisiin asti langattomasti, Bluetooth-linkin yli.

Matkapuhelinten käyttäjien kokonaismäärä jatkaa kasvuaan ilman merkkejä hidastumisesta. StockApps.comin esittämien tietojen mukaan matkapuhelimia käyttävien ihmisten määrä oli heinäkuussa lähes 5,3 miljardia eli 67 prosentilla maailman väestöstä oli puhelin. Euroopassa lukema on 86 prosenttia.

Yksi nykyisiä ja potentiaalisia sähköautoilijoita vaivaava kysymys on, miksi ihmeessä julkisissa latauspisteissä ei ole kiinteää johtoa, vaan autoilija joutuu kuskaamaan omaa johtoa tavaratilassaan. Eihän bensapumpullekaan tarvitse viedä omaa letkua.

Kiintolevyillä menee nyt yllättävän lujaa. Läppäristä ne ovat katoamassa, mutta yrityksissä ja datakeskuksissa käyttö kasvaa. Western Digital sanoo nyt kehittäneensä uudenlaisen kiintolevyn, jossa kapasiteettia parannetaan flash-muistin avulla. Yhtiö kutsuu tekniikkaansa nimellä OptiNAND.

Renesasin varmistunut Dialog Semiconductor -kauppa on merkittävä myös autojen ohjainpiireistä tunnetulle japanilaisyritykselle. Yhtiö saa 1800 uutta suunnittelijaa joukkoonsa, joista pääosa Euroopassa. Liikevaihto kasvaa erityisesti IoT- ja teollisuussovelluksissa.

Sähköteknisen Kaupan Liitto on julkaissut ensimmäisen tilaston kiinteistöihin asennettavien latauslaitteiden myyntimääristä. Ei-julkisten eli yksityistalouksiin, taloyhtiöihin sekä työpaikoille asennettavien latauspisteiden määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20 208 laturilla.

Automaatioyritys SICKin markkinoille tuoma laite tehostaa esimerkiksi vanhentuneiden lääkkeiden massapoistoja lääkevarmennusjärjestelmän tietokannasta. Laite pystyy lukemaan kerralla jopa 500 lääkepakkauksen koodia ja lähettämään nämä kaikki kerralla lääkevarmennusjärjestelmän tietokantaan.

Tietoturvayritys Trend Micron raportin mukaan verkossa on tällä hetkellä kaikkiaan lähes 14 miljoonaa haavoittuvuuksille altista Linux-järjestelmää. Alkuvuoden aikana Trend Micro raportoi yli 50 miljoonaa hyökkäystä Linux-palvelimiin ja pilvijärjestelmiin.

Farnell on julkaissut uuden raportin, jossa analysoidaan esineiden internetin (IoT) suuntauksia kolmen vuoden datankeruun ja tutkimuksen perusteella. The Future is IoT - Analyzing Industry Trends -raportti on saatavana ilmaisena e -kirjana ja äänikirjana, joka tarjoaa suunnittelijoille insinööreille arvokasta tietoa ja analyysiä IoT:n tulevaisuudesta.